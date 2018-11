Volley | Lorenzo Bernardi contro le scelte del Governo sul Coni | “lasciateci liberi”

sportfair

: Alla prima squadra non manca di certo la grinta.... e l’appetito! Marco Croatti Dario Basili @lorenzo scavone Andre… - Migliarinovolle : Alla prima squadra non manca di certo la grinta.... e l’appetito! Marco Croatti Dario Basili @lorenzo scavone Andre… - RomaVolley : La squadra giallorossa domani affronterà in Toscana i lupi di Santa Croce, Lorenzo Rossi: 'Non abbiamo nulla da per… - VCSestese : Inaugurazione ufficiale della palestra della scuola media Pescetti rimessa a nuovo! Sotto lo sguardo del Sindaco Lo… -

(Di sabato 17 novembre 2018)è sceso in campo in difesa delcon un post Instagram nel quale prende posizionela riforma voluta dalscende in campo per difendere l’autonomia e la storia del. L’ex campione azzurro del, nominato giocatore del secolo dalla Fivb, con un post su Instagram prende una posizione netta sulla riforma delinserita dalnella bozza della manovra. “Lasciateci giocare con la libertà di chi non segue bandiere se non quella del nostro amato tricolore. Viva l’Italia, viva lo sport, viva il”, scrive, argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e due volte campione del mondo, abbinando il suo eloquente messaggio con una foto dei suoi successi con la maglia azzurra. (Spr/AdnKronos)L'articololedelsul: “lasciateci ...