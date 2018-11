Virginia Raggi | manifestazione in Campidoglio a sostegno della sindaca per l' assoluzione

Sabina Guzzanti imita la sindaca Virginia Raggi - la divertente gag : «Io l’avevo detto: se vincerò le elezioni, governeranno i romani. E quindi dico ch’avete fatto in 2 anni?»

La manifestazione a Roma a favore di Virginia Raggi non fa il pieno : Sulla Scala dell'Arce Capitolina, Virginia, jeans e parka verde, prova ad aprirsi un varco tra i militanti ma più che un bagno di folla è un'onda inseguita dalle telecamere, tra operatori che si pestano i piedi e grillini che li maledicono. "Giornalai di m...fatela passà", s'alza un coro che paragona in modo dispregiativo i cronisti agli edicolanti. È la scena clou di un sabato pomeriggio Romano, la manifestazione di ...

Virginia Raggi : "Un nuovo Spelacchio in piazza Venezia? No - quest'anno l'albero sarà molto bello - spero vi piaccia" : "Un nuovo Spelacchio in piazza Venezia? No, quest'anno l'albero avrà una sponsorizzazione. Credo che sarà molto bello, spero vi piaccia". Con l'avvicinarsi del Natale, Virginia Raggi tranquillizza i romani: quest'anno l'albero di fronte al Vittoriano celebrerà degnamente la Capitale. Lo ha raccontato nel corso dell'Intervista di Maria Latella su Sky TG24. La sindaca di Roma è intervenuta anche sul tema sessismo, ...

Virginia Raggi vuole cambiare nome a 2 vie intitolate a fascisti : Roma, 15 nov., askanews, - 'Oggi ragioniamo in maniera concreta con gli studenti sul senso della memoria. A Roma ci sono due strade intitolate ai sottoscrittori del manifesto della razza e ho deciso ...

Raggi : sabato sarò in piazza per salutare ragazzi “sempre con Virginia” : Roma – “Ciao a tutti ‘Sempre con Virginia’, so che state organizzando una nuova manifestazione in piazza del Campidoglio per sostenermi. Vi ringrazio moltissimo, mi arriva il vostro affetto e voglio dirvi che sabato saro’ in piazza a salutarvi”. “Voglio anche ringraziarvi perche’ la scorsa settimana avete ascoltato il mio appello e avete rimandato questa manifestazione che era gia’ stata ...

Atto intimidatorio nei confronti del giornalista di Report : il messaggio di Virginia Raggi : Atto intimidatorio nei confronti del giornalista di Report Federico Ruffo dopo l’inchiesta Juve-‘Ndrangheta portata avanti negli ultimi mesi. “Ero tornato tardissimo – racconta Russo in un video pubblicato a corredo del post su Facebook – Passo gran parte della settimana a Torino, dovevano sapere che ero a casa. Stavo dormendo quando ho sentito un rumore da fuori, era la ciotola del cane. Il mio cane ha ...

Salvini a Berlusconi : “Fai ridere!” e su Virginia Raggi assolta : “Sono contento” (VIDEO) : Salvini scontro con Berlusconi: “Parla di rischio dittatura, fa ridere” “Berlusconi che parla di rischio dittatura fa ridere. Come si fa a dire così, qualcuno confonde serietà e ordine” con dittatura. Così Matteo Salvini, durante una diretta Facebook dall’Eicma di Milano, replicando al Cavaliere che, parlando degli attacchi alla stampa di Luigi Di Maio, ha detto: “Se si continua così, siamo davvero ...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Virginia Raggi ASSOLTA - PRONTO RIMPASTO GIUNTA M5S/ La sindaca : "fallita l'Opa di Salvini su Roma" - IlSussidiario.net : VIRGINIA RAGGI ASSOLTA per inchiesta nomine: sindaco Roma, 'Opa della Lega fallita'. Reazioni Di Maio e Di Battista contro i giornalisti, polemiche Pd

Referendum Atac - l’affluenza si ferma al 16% e il sì non sfonda. Virginia Raggi esulta : “I romani la vogliono pubblica” : Il Referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico di RomaRaggiunge il 16,3% di affluenza. E, all’interno di questa fetta, il Sì ottiene “solo” il 75% dei voti, senza far registrare il plebiscito che ci si sarebbe attesi. Alla fine, dunque, meno di 300.000 persone hanno votato per l’ingresso massiccio dei privati nel tpl romano, derubricando a “quasi flop” la consultazione cittadina promossa dai Radicali Italiani e sostenuta da Pd ...

Vittorio Feltri scuote Virginia Raggi : 'Sveglia ragazza' : 'La magistratura ha assolto la Raggi togliendole il fango che l'aveva ricoperta ad opera dei giornalisti', scrive Vittorio Feltri su Twitter a proposito dell'assoluzione di Virginia. 'Adesso tocca a ...

Virginia Raggi - dopo la sentenza sono stata contattata da Salvini e Renzi : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, commenta ai microfoni del Tg1 l’assoluzione in primo grado nel processo in cui era imputata per falso ideologico in atto pubblico. Il primo cittadino spiega di aver sentito i vertici del MoVimento 5 Stelle, ma di aver anche ricevuto “un sms da Matteo Salvini” e una “telefonata dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi”, con i quali – assicura – “mi sfiderò tutti i giorni sul campo”. Raggi sostiene che ...