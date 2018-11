Via libera del Vaticano la ' mistica delle stimmate' Natuzza Evola sarà santa

Ponte Morandi - Via libera del Gip alla rimozione della pila 9 : Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha dato il via libera alla rimozione dei resti e detriti della pila 9 del Ponte Morandi, quella crollata lo scorso 14 agosto. Si tratta di rimuovere il cavalletto della struttura e una parte di impalcato che poggiava sopra il moncone. L'autorizzazione del magistrato consentirà di iniziare le operazioni per il ripristino della viabilità in via Perlasca.Nel frattempo Danilo ...

Premier League apre alla Var - Via libera dai club per la prossima stagione : LONDRA - Scetticismo e opposizioni sono ormai venute meno, anche la Premier League si adegua e dalla prossima stagione adotterà la Video Assistant Referees, Var,. I club hanno concordato in linea di ...

Bonus Cultura per i nati nel 2000 - Via libera del Garante Privacy. Pressing su Bonisoli per firmare il decreto : ... si legge nella nota del Garante Privacy, potranno ricevere la carta elettronica, che consentirà loro di spendere fino a 500 euro in acquisti Culturali , mostre, libri, musei, spettacoli, ecc., , ...

Decreto Genova - Via libera del Senato. Toninelli alza il pugno e scoppia la bagarre : Il Decreto Genova è stato approvato in via definitiva dall'aula del Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astenuti. Subito dopo il voto dell'assemblea sul Decreto Genova, il presidente del ...

Il decreto Genova è legge - Via libera del Senato : Il decreto Genova è legge: l'Aula del Senato ha approvato il provvedimento in via definitiva con 167 voti a favore, 49 contrari e 53 astensioni

Dl Genova - Via libera definitivo del Senato. Pugno alzato di Toninelli - è bagarre : Sì definitivo dell'Aula del Senato al decreto legge Genova che prevede la nomina del commissario straordinario e detta le procedure per la ricostruzione del ponte Morandi crollato lo...

Decreto Genova - Via libera definitivo in Senato : Via libera definitivo al Dl Genova: nell'Aula del Senato, i voti a favore sono stati 167, 49 i contrari e 53 gli astenuti. A favore hanno votato M5s, Lega, Fdi, Per le Autonomie. Contrari Pd e Leu, ...

Decreto Genova - Via libera del Senato : 167 sì - 49 no : 53 invece gli astenuti - A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, e' legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 ...

Via libera del governo UK all'accordo sulla Brexit : Ma la decisione collettiva del Gabinetto è stata che il governo dovesse approvare la bozza e lo schema di dichiarazione politica". Così la premier Theresa May ha annunciato un accordo del governo ...

Ddl Anticorruzione - in commissione primo Via libera al daspo per i corrotti : C’è il primo via libera al daspo a vita per i condannati per corruzione. Le commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera hanno approvato la norma del ddl Anticorruzione, il provvedimento che nei giorni scorsi ha provocato non poche tensioni dentro il governo e in particolare sul tema della prescrizione. Tra le altre cose oggi è stato approvato anche un emendamento che stabilisce una diminuzione delle sanzioni in caso di ...

Lombardia : in Consiglio Regione Via libera a garante tutela vittime di reato (2) : (AdnKronos) - Il garante viene eletto dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il difensore regionale e dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Percepisce una indennità di carica pari al 20% di quella spettante ai Consiglieri regionali e per l’espletamento

Lombardia : in Consiglio Regione Via libera a garante tutela vittime di reato : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità in commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia al progetto di legge per l'istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato. Il progetto di legge ha come prima firmataria e relatrice Viviana Becc

Via libera dell'Europarlamento al pacchetto energia pulita : È una grande opportunità strategica.' Una politica vincente per tutti gli europei che porterà a un'indipendenza energetica e geopolitica, sciogliendo i lacci che ci uniscono al gas e al petrolio. '...

Contraccettivi gratuiti agli under 26 e prevenzione - anche la Toscana dà Via libera : “Salute sessuale al primo posto” : Preservativi, pillole, spirali, cerotti e altri Contraccettivi saranno gratuiti anche in Toscana. La giunta regionale ha approvato la proposta dell’assessora Pd al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, in merito a “educazione alla salute sessuale e riproduttiva e all’accesso alla contraccezione gratuita”. “Una decisione che abbiamo fortemente voluto, fondamentale per contrastare malattie sessualmente ...