Via all’assemblea nazionale Pd | Renzi diserta l’incontro| Live

Pd - Via all’assemblea che apre il Congresso. Renzi diserta l’incontro : Matteo Renzi diserta l’assemblea nazionale del Pd che si tiene oggi a Roma, durante la quale saranno formalizzate le dimissioni da segretario di Maurizio Martina e si aprirà formalmente il congresso del partito. Fonti dem riferiscono che l’ex segretario terrà in questo congresso un ruolo molto defilato, lasciando spazio agli esponenti a lui più vic...

