Vertice tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per un Governo senza grillini

Libia - stretta di mano tra Sarraj e Haftar. La Turchia lascia il Vertice : «Delusi» : stretta di mano tra il generale libico Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale Fayez al Sarraj, alla presenza del premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro a...

Libia - Vertice a Palermo tra Conte - Haftar e al-Sarraj. Stretta di mano davanti al premier : Hanno inizio i lavori della conferenza di Palermo sul futuro della Libia . I leader politici di tutto il mondo - arrivati ieri in Italia - si riuniscono oggi nel capoluogo siciliano con l'obiettivo di trovare una soluzione alla stabilizzazione del paese nordafricano. Ieri sera il maresciallo libico ...

Libia - a Palermo mini-Vertice tra Conte - Al Sarraj e Haftar. Oggi la riunione plenaria - ma il generale di Bengasi non partecipa : Non prenderà parte alla plenaria, ma a un mini vertice a latere con la controparte di Tripoli e gli altri leader del Paese. Arrivato nella serata di ieri a Palermo, Khalifa Haftar monopolizza l’attenzione anche nel secondo giorno della conferenza internazionale sulla Libia organizzata a Palermo. Il capo dell’Esercito nazionale libico, che fa capo al parlamento di Tobruk nell’est del Paese, partecipa a una riunione cui prendono ...

Vertice tra Salvini Di Maio e Conte sulla prescrizione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a Palazzo Chigi per il Vertice convocato per sciogliere il nodo della prescrizione. Presente alla riunione, secondo quanto si apprende, anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per primo è arrivato Di Maio, seguito da Salvini mentre il premier è giunto a Palazzo Chigi con qualche minuto di ritardo. Ieri il leader leghista ha avuto contatti con ...

Contrasti su reddito e pensioni tra M5S e Lega - Vertice lampo tra Conte e Giorgetti L’«anagrafe» dei sussidi contro gli abusi : Il vicepremier: «In manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»