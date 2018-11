Venezia | scatta l' algoritmo che ' predice' i furti | ladro in manette

Blastingnews

(Di sabato 17 novembre 2018) La polizia di Stato ha arrestato aun uomo di 55 anni con l'accusa di furto aggravato. Le forze dell'ordine sono state chiamate dal portiere di un hotel che ha sorpreso il rapinatore all'interno del bar della struttura. Erano le 3.45 di notte quando gli agenti si trovavano già nella suddetta zona al momento della segnalazione e così sono riusciti a cogliere il malvivente sul fatto. Tutto questo potrebbe sembrare senza dubbio una coincidenza, ma non lo è, in quanto gli agenti erano stati avvisati da un alert pervenuto da undel sistema "X-Law", un apparato elaborato dalla Questura di Napoli. Il software che prevede i reati Il sistema "X-Law" è da poco tempo a disposizione della Questura del capoluogo veneto ed ha già portato i primi risultati positivi in quanto permette di prevedere i reati. Il software del sistema "X-Law", infatti, si basa su un sistema in grado di ...