Valencia | ultima pole a Vinales davanti a Rins e Dovizioso Rossi 16°

Moto3 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche qualifiche. Tony Arbolino si aggiudica l’ultima pole dell’anno davanti ad Atiratphuvapat e McPhee - 6° Bezzecchi - 13° Martin : Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team) è il più veloce nelle qualifiche di Moto3 del Gran Premio di Valencia 2018 e conquista una sensazionale pole position, la seconda della stagione. Il pilota italiano ha compiuto un autentico capolavoro strategico rischiando il tutto per tutto nell’ultimo run, in cui è stato uno dei pochi a montare le gomme d’asciutto in una situazione davvero al limite. Le condizioni della pista hanno influenzato ...

MotoGP - GP Valencia : Lorenzo - ultima gara in Ducati. Dall'Igna : 'Pensavo si ambientasse prima' : Il bilancio a Sky Sport MotoGP del Direttore Generale del team, Luigi Dall'Igna : "Non si può dire che sia mancato qualcosa al pilota. In questi casi manca qualcosa all'insieme. Di sicuro avevo ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : le 5 risposte che dovrà darci l’ultima gara della stagione : Dopo una lunghissima rincorsa si chiude anche il Mondiale 2018 della MotoGP. A livello di titolo tutto è già ampiamente deciso, per cui l’ultimo appuntamento di Valencia perde un po’ di significato. Spunti interessanti, tuttavia, ne rimangono parecchi. Andiamo ad analizzare i più interessanti, e molti riguardano casa-Yamaha. 1 Valentino Rossi chiuderà l’anno senza successi? Non accade dalle stagioni 2011 e 2012 ai tempi della ...

MotoGP - GP Valencia 2018. Marquez : "Vogliamo la Tripla Corona". Pedrosa - ultima gara e Hall of Fame : Quest'anno, a differenza del 2017 potrà correre liberamente, essendosi già laureato campione del mondo per la settima volta. Non può però permettersi di abbassare la guardia, dato che Repsol HRC ...

MotoGp – A Valencia l’ultima gara di Pedrosa : “sarà una gara speciale” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp di Valencia, l’ultima gara della sua carriera E’ tutto pronto per l’ultimo appassionante round della stagione 2018 di MotoGp: i piloti si sfideranno domenica per il Gp di Valencia, che chiuderà definitivamente il Mondiale di quest’anno. Marc Marquez ha già ampiamente festeggiato la conquista del suo settimo titolo Mondiale, mentre Dovizioso, dopo la caduta di Rossi ...

Gp Valencia : gli orari tv dell'ultima gara del 2018 : Ultima gara di stagione per la Motogp che con il granpremio di Valencia chiuderà i battenti per tutto il periodo invernale. E se nelle tre classi il titolo di campione del mondo è già stato assegnato , Marc Marquez in Motogp, Francesco Bagnaia in Moto2 e Jorge Martin in Moto3, , in pista i piloti continueranno le loro bagarre di sempre dato che l'ultima gara di stagione ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : programma - orari e tv. Ultima gara dell'anno fra due settimane : La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD Venerdi 16 novembre , diretta anche su SKY Sport Uno/HD, ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta ore 10.