Valencia | pole di Vinales | poi Rins e Dovizioso | Rossi è soltanto 16Â°

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifica qualifiche. Pole strepitosa di Luca Marini - Francesco Bagnaia è quarto : Luca Marini non si ferma più. Il pilota dello SKY Sport Racing Team VR46, reduce dal successo in Malesia, conquista la seconda Pole stagionale nel Mondiale Moto2 2018 a Valencia, bissando il riscontro di Brno (Repubblica Ceca). Il fratellino di Valentino Rossi ha preceduto lo spagnolo Xavi Vierge, in sella alla Kalex Dynavolt Intact GP, di 0″027 e il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) di 0″168. In quarta posizione troviamo ...

Moto3 - GP Valencia 2018. Arbolino in pole - 5° Bezzecchi : Il neo campione del mondo si è accontentato della tredicesima posizione . Davanti a lui altre sorprese: il quindicenne turco Can Oncu, quarto, Marcos Ramirez , settimo, , un poker di giovani ...

Maverick Vinales - GP Valencia MotoGP 2018 : “Felicissimo di aver fatto la pole in Spagna. Ho capito come sfruttare la Yamaha” : Maverick Vinales conquista la pole position del GP di Valencia 2018, ultima prova del Mondiale di MotoGP in Spagna. Il centauro iberico della Yamaha ha dato seguito all’ottimo momento di forma vissuto, ricordando il successo in Australia. Per Maverick, infatti, dopo una stagione fatta di tanti bassi e poco alti, questo è un risultato che rilancia le sue quotazioni in vista della corsa domenicale, dove vorrà recitare un ruolo di primo ...

