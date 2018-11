Valencia | pole di Vinales | poi Rins e Dovi | Rossi è soltanto 16Â°

MotoGP Valencia : Vinales in pole - Rossi sprofonda in sesta fila : Quinto tempo per il campione del mondo Marquez , rialzatosi dopo una brutta caduta. Solo 16° un Valentino Rossi in evidente difficoltà, che non ha superato il taglio Q1. LA GRIGLIA DI PARTENZA ...

MotoGp – Vinales in pole - Rossi lontanissimo : la griglia di partenza del Gp di Valencia : Maverick Vinales in pole position sul circuito Ricardo Tormo: la griglia di partenza del Gp di Valencia E’ un Maverick Vinales nuovo, che ha ritrovato il sorriso, la fiducia e la consapevolezza delle proprie capacità: lo spagnolo della Yamaha, dopo un weekend complicato sul bagnato, partito dalla Q1 oggi al circuito Ricardo Tormo, ha conquistato una preziosissima pole position al Gp di Valencia, seguito da Rins e Vinales. Incredibile ...

MotoGp Valencia - sorpresa incredibile in pole : 1/19 AFP/LaPresse ...

MotoGp – La rinascita di Vinales : Maverick in pole al Gp di Valencia - Marquez sorprendente dopo la caduta : Maverick Vinales in pole position al Gp di Valencia: momento d’oro per lo spagnolo della Yamaha partito dalla Q1. Marquez quinto dopo la fuoriuscita della spalla Il Gp di Valencia è finalmente entrato nel vivo: dopo due giornate piovosissime, che hanno costretto i tifosi spagnoli ad assistere alle prove libere in condizioni davvero incredibili, i piloti hanno finalmente girato sull’asciutto per una qualifica davvero ...

Gp Valencia : pole di Arbolino in Moto3 : Tredicesimo posto in griglia per lo spagnolo Jorge Martin, campione del mondo della categoria. 17 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Gp Valencia : pole di Arbolino in Moto3 : Tredicesimo posto in griglia per lo spagnolo Jorge Martin, campione del mondo della categoria. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Moto3 Valencia - Tony Arbolino in pole : Valencia - Tony Arbolino va in pole position per il Gp di Valencia nella classe Moto3. Il pilota italiano della Honda gira in 1'46"773 precedendo il thailandese Nakarin Atiratphuvapat, 1'47"017, suo ...

Qualifiche Moto3 - Splendida pole position per Arbolino a Valencia - tempo strepitoso per il pilota italiano : Il pilota della Marinelli Snipers Team centra la pole position, precedendo Atiratphuvapat e McPhee. Solo sesto Bezzecchi Tony Arbolino si prende la pole position del Gp di Valencia di Moto3 , il ...

Moto3 Valencia - pole Arbolino; Oncu - che debutto : 4° : La pole della Moto3 a Valencia è di Tony Arbolino, Honda Snipers,, ottimo interprete di una sessione molto complicata. L'assenza della pioggia e la pista ancora umida, ma in progressivo miglioramento ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche qualifiche. Tony Arbolino si aggiudica l’ultima pole dell’anno davanti ad Atiratphuvapat e McPhee - 6° Bezzecchi - 13° Martin : Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team) è il più veloce nelle qualifiche di Moto3 del Gran Premio di Valencia 2018 e conquista una sensazionale pole position, la seconda della stagione. Il pilota italiano ha compiuto un autentico capolavoro strategico rischiando il tutto per tutto nell’ultimo run, in cui è stato uno dei pochi a montare le gomme d’asciutto in una situazione davvero al limite. Le condizioni della pista hanno influenzato ...