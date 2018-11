Valencia | ' Non sono infortunato Se non gioco è per scelta di Mourinho'

Moto3 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marco Bezzecchi detta il passo su pista umida davanti a Bastianini e Arbolino. Martin non rischia ed è 19° : Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) si conferma a proprio agio sul bagnato e firma il miglior tempo nelle prove libere 3 del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima tappa del Mondiale Moto3. La sessione si è disputata in condizioni di pista umida che non hanno permesso ai piloti di montare le gomme slick, anche se l’asfalto è migliorato nell’ultima fase agevolando l’evoluzione dei tempi sul giro. Il riminese, in lotta per ...

Moto2 - Valencia : pioggia nelle prime prove - Bagnaia non rischia : Ne sa qualcosa Francesco Bagnaia, per la prima volta sceso in pista da Campione del Mondo 2018, protagonista di una giornata di attività dove ha preferito non correr rischi inutili portando a termine ...

MotoGp – Iannone ‘imbocca’ la strada giusta a Valencia : “bilancio positivo dopo le Fp2” : Terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia, le dichiarazioni di Andrea Iannone: il pilota della Suzuki si professa soddisfatto Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Subito dietro i tre piloti più ...

MotoGp – Sensazioni negative per Dovizioso nelle Fp2 di Valencia : “non c’è feeling con la moto” : Appena terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia: le dichiarazioni di Andrea Dovizioso, alla ricerca del giusto feeling con la sua moto Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Più indietro Andrea ...

MotoGp – Vinales non si pone limiti : “a Valencia possiamo provarci sia con l’asciutto che sul bagnato” : Maverick Vinales commenta il Gp di Malesia e parla in vista dell’ultimo appuntamento di stagione del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il quarto posto nel Gp di Malesia, Maverick ...

MotoGp - Crutchlow non ci sarà a Valencia : il sostituto sarà Bradl : Cal Crutchlow salterà il Gp di Valencia, si conclude dunque ai box il 2018 del pilota della LCR Honda Castrol Niente da fare per Cal Crutchlow e la sua LCR Honda Castrol, l’annata in MotoGp si conclude qui per il pilota che salterà il Gp di Valencia, ultimo della stagione. L’infortunio alla caviglia occorso durante le FP2 a Phillip Island, non è stato ancora smaltito e dunque si opererà ad un cambio di guida in vista ...

Allegri avvisa la Juve : "Non vanifichiamo la vittoria a Valencia" : Massimiliano Allegri, che cosa cambia nella Juve senza Beppe Marotta? 'E' una cosa ancora fresca… Però quando si rompe un rapporto, oltre che umano e professionale, c'è grande dispiacere. ...

"Non vanificare il successo di Valencia" : 'La partita di domani è da vincere per non vanificare quanto fatto in Spagna'. Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del secondo impegno del girone di Champions League ...

Juventus-Young Boys - la conferenza di Allegri LIVE : 'Vincere per non vanificare il successo di Valencia' : LIVE 19:21 1 ott DOMANDA PER Allegri: Emre Can riposa? Ho un dubbio, a metà campo qualche dubbio ce l'ho perché devo decidere se giocare con due o tre mediani. Davanti però son sempre due, Dybala e ...

Valencia-Juventus - Allegri sicuro : “il Var avrebbe evitato l’espulsione di Ronaldo. Dybala? Ecco perché non ha giocato” : L’allenatore bianconero ha commentato l’espulsione di Ronaldo e il mancato inserimento di Dybala nel finale di gara Nessuno si sarebbe aspettato un esordio così di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus. Ventinove minuti, un cartellino rosso e le lacrime di disperazione per un provvedimento apparso severo ma giusto. Fabio Ferrari Ci pensa allora Miralem Pjanic a togliere le castagne dal fuoco a ...

Diretta Valencia-Juventus in tv e streaming online : in onda solo su SkySport e non su Rai1 : Anche per la Juventus inizia l'avventura in Champions League. Mercoledì, 19 settembre, la squadra bianconera allenata da Massimiliano Allegri sara' impegnata nella prima sfida di questa stagione contro il Valencia. Una gara decisamente molto attesa dai tifosi, dato che sara' il primo appuntamento della stagione che vede protagonista Cristiano Ronaldo, il super acquisto della stagione. Il big match di Champions della Juve non sara' trasmesso in ...

Champions League – Valencia-Juventus - Marcelino sprezzante del pericolo : “non abbiamo paura di Cristiano Ronaldo” : La sfida tra Valencia e Juventus si preannuncia caldissima, in conferenza stampa ha parlato l’allenatore del Valencia Marcelino “La Juventus è senza dubbio la migliore squadra italiana. I risultati in Serie A parlano chiaro, ma sono evidenti anche i risultati della squadra in Champions. I bianconeri sono una squadra vincente, riescono sempre ad ottimizzare al meglio le risorse e riescono a vincere il campionato anche con ...

Valencia-Juventus - Marcelino : 'Allegri il top - Cristiano Ronaldo non ci fa paura. Giochiamo per vincere' : Da un lato la consapevolezza di avere di fronte una delle squadre più forti d'Europa, dall'altro la fiducia di poter conquistare una risultato positivo anche grazie ad un ambiente che si preannuncia ...

Il Valencia Non sa più vincere : 0-0 con il Betis Siviglia : Valencia, SPAGNA, - Niente da fare per il Valencia , che a quattro giorni dal debutto Champions con la Juventus non va oltre al nulla di fatto contro il Betis di Quique Setien . Tre miseri pareggi e ...