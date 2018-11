Vaccini | a Palermo tornano i camper ASP per la vaccinazione antinfluenzale

meteoweb.eu

(Di sabato 17 novembre 2018)in strada martedì 20 novembre gli ambulatori itineranti vaccinali dell’Azienda sanitaria provinciale di. Saranno utilizzati per completare e arricchire l’offerta agli utenti in occasione dell’Open Day della, iniziativa organizzata dall’azienda sanitaria del capoluogo. Sono due i, con a bordo medici e operatori del dipartimento di Prevenzione, che stazioneranno dalle 9 alle 16.30 al Pta Guadagna di via Villagrazia e al Pta Albanese di via Papa Sergio ovvero le strutture che, più delle altre, registrano un notevole afflusso di utenti. Nella stessa giornata di martedì 20, tutti i centri di(12 della città e 9 della provincia) rimarranno, anch’essi, aperti mattina e pomeriggio. “Le due postazioni mobili si troveranno in strutture dotate di ampi parcheggi – ha spiegato il commissario ...