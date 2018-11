: Treno deraglia negli Usa, decine di carrozze precipitano sulla strada - LaStampa : Treno deraglia negli Usa, decine di carrozze precipitano sulla strada - Il24ventiquattr : Inferno in Usa: deraglia treno che trasporta gas e precipita in autostrade - a70199617 : Treno deraglia negli Usa, decine di carrozze cadono sulla strada. «A bordo gas propano» -

Una trentina di vagoni di unto in Georgia sono cadute da un ponte sulla90. Al momento non ci sono notizie di morti o feriti ma l'intera popolazione nel raggio di 800 metri dal luogo dell'incidente, compreso il vicino villaggio di Byromville -circa 500 abitanti-, è stata fatta sgomberare su ordine dei vigili del fuoco perché alcune vagoni erano cisterne di gas propano ad alta pressione.(Di sabato 17 novembre 2018)