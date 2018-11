USA | TRENO MERCI DERAGLIA IN GEORGIA Video | termina evacuazione Byromville | rientrato

USA : un treno carico di gas propano deraglia in Georgia : Un treno carico di gas propano è deragliato in Georgia, negli Stati Uniti, provocando la caduta di decine di carrozze da un ponte. I vagoni si sono ribaltati, dal ponte che il treno stava percorrendo sulla sottostante superstrada, la Georgia Highway 90, un'arteria molto trafficata. Fortunatamente sembra che non ci siano state vittime o feriti, come riportano i siti di informazione locale. Una cittadina nelle immediate vicinanze, Byromville, è ...

USA - treno merci deraglia su Highway 90 : 19.47 Una trentina di vagoni di un treno merci deragliato in Georgia sono cadute da un ponte sulla Highway 90. Al momento non ci sono notizie di morti o feriti ma l'intera popolazione nel raggio di 800 metri dal luogo dell'incidente, compreso il vicino villaggio di Byromville -circa 500 abitanti-, è stata fatta sgomberare su ordine dei vigili del fuoco perché alcune vagoni erano cisterne di gas propano ad alta pressione.

Treno deragliato a Santa Margherita Ligure a caUSA di una frana - Sky TG24 - : Circolazione ferroviaria in tilt, dopo che uno smottamento ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un regionale. Il cedimento, dice Rfi, è dovuto alle piogge abbondanti di ...

L'autore dell'aggressione razzista sul treno di Napoli si è scUSAto - a suo modo : L’uomo che ha aggredito verbalmente un immigrato straniero sulla Circumvesuviana di Napoli ha chiesto scusa del proprio atteggiamento in un commento al video pubblicato da Fanpage.it. Si chiama Vincenzo, ma il suo cognome è stato oscurato dal sito. Napoletano, ultrà tifoso del Napoli, in un italiano incerto, forse dovuto al sistema di dettatura tramite smartphone, scrive: “Sono il ragazzo del treno mi dispiace del ...

I francesi USAno un treno regionale per rispedirci un immigrato clandestino : La gendarmerie ci prova ancora. Fortunatamente, a questo giro, i ferrivieri italiani sono stati più lesti e hanno impedito ai militari francesi di rispedirci indietro un immigrato maliano senza ...