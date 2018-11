Usa | emergenza incendi in California | si aggrava il bilancio delle vittime FOTO

Milano - brusca frenata in metro : decine di feriti. 'Stop caUsato dal sistema d'emergenza' : Paura in metro a Milano: una decina di persone sono rimaste ferite dopo la brusca frenata di un treno. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe grave. È accaduto alle 8.05 nella fermata della Linea ...

Maltempo - emergenza in Sicilia : chiUsa la strada SPC59 nell’Agrigentino - si svuotano le dighe : Sta creando notevoli disagi alla circolazione nelle strade interne la forte perturbazione che ormai da oltre 24 ore si sta abbattendo sull’intera Sicilia, senza risparmiare la provincia di Agrigento. Un avviso diramato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, valido sino alla mezzanotte di domani, ha elevato lo stato di allerta al codice Rosso, prevedendo forti precipitazioni e rovesci a carattere temporalesco e forti raffiche ...

La carovana dei migranti - 7.000 in marcia verso gli Usa. Trump : 'Emergenza nazionale' : Una carovana di circa 7.000 persone si sta dirigendo dal Centro America verso gli Stati Uniti . Secondo le autorità del Guatemala e del Messico il numero di migranti sta crescendo, nonostante le ...

La carovana dei migranti - 7.000 in marcia verso gli Usa. Trump : 'Emergenza nazionale' : Una carovana di circa 7.000 persone si sta dirigendo dal Centro America verso gli Stati Uniti . Secondo le autorità del Guatemala e del Messico il numero di migranti sta crescendo, nonostante le ...

La carovana dei migranti - 7.000 in marcia verso gli Usa. Trump : 'Emergenza nazionale' : Una carovana di circa 7.000 persone si sta dirigendo dal Centro America verso gli Stati Uniti . Secondo le autorità del Guatemala e del Messico il numero di migranti sta crescendo, nonostante le ...

Donnas : Opposizione accUsa 'piano di emergenza comunale dimenticato nel cassetto' : In questi giorni è vivo il ricordo dell'alluvione che 18 anni fa ha colpito duramente Donnas provocando una vittima e danni per milioni di euro, oltre a rinnovare la vicinanza a tutte le famiglie ...

Emergenza maltempo in Sicilia - nel SiracUsano la gente si rifugia sui tetti : Pioggia battente, nubifragi, fiumi esondati, gente sui tetti e automobilisti intrappolati nelle auto sommerse da acqua e fango. E’ stata una notte da tregenda, quella passata, per buona parte della Sicilia orientale, soprattutto per le province di Catania e Siracusa, ma anche per quelle di Enna e Messina. ...

Nubifragio nel siracUsano - persone sui tetti. Emergenza a Francofonte - Lentini e Sigonella : Il violento Nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto nella Sicilia orientale ha creato gravi allagamenti nel siracusano, ai confini con la provincia di Catania. I territori maggiormente colpiti quelli di Francofonte, Lentini e la zona di Sigonella.In alcune aziende agricole e in case di campagna ci sono persone sui tetti. Alcune sono state già soccorse da due elicotteri dei vigili del fuoco e da uno della marina militare. Un ...

Usa - fumo nell'aereo di Melania Trump : costretta a atterraggio d'emergenza : Melania Trump è stata costretta ad un atterraggio di emergenza. Il tutto a causa della presenza di fumo nell'aereo che la stava trasportando. La first Lady, secondo quanto emerso in questi minuti, è atterrata alla base militare di Andrews, nel Maryland. Il comandande dell'aereo avrebbe optato per l'atterraggio di emergenza dopo aver visto fumo a bordo e aver avvertito odore di bruciato. Il tutto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe dovuto a ...

Un'altra notte di fuoco in Costiera : è emergenza incendi - chiUsa l'Amalfitana : VICO EQUENSE - L'incendio di Tordigliano non si ferma. Le fiamme durante la notte hanno raggiunto quasi il centro abitato di Positano. chiusa al traffico la statale amalfitana tra il km 10 ed il km 11,...

Focolaio e fumo all'ospedale Civile di RagUsa : adottato il piano di emergenza : E' stato subito spento ieri sera il Focolaio scoppiato da un gruppo di emergenza posizionato su un balcone dell'ospedale Civile di Ragusa

Usa - la costa est in stato d’emergenza per l’uragano Florence : un milione di evacuati : La costa est degli Stati Uniti si prepara all’arrivo dell’uragano Florence, che potrebbe colpire nei prossimi giorni. Con venti fino a 220 chilometri orari, onde di tempesta, precipitazioni eccezionalmente intense e allagamenti, i governatori degli stati South e North Carolina e Virginia, temendo i danni, hanno disposto l’evacuazione di circa un milione di persone. Il presidente Donald Trump, su Twitter, ha reso noto di essere stato ...

La Tempesta Florence acquista potenza : scatta lo stato d’emergenza in 3 Stati Usa : La Tempesta tropicale Florence, secondo i meteorologi del National Hurricane Center statunitense, potrebbe presto acquistare potenza e diventare un vero e proprio uragano: per tale motivo Carolina del Nord, Carolina del Nord e Virginia hanno dichiarato lo stato d’emergenza. Il governatore della Virginia ha spiegato che il provvedimento serve e mobilitare le risorse necessaria per affrontare la possibile emergenza: ha chiesto ai cittadini ...