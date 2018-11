Usa | deraglia un treno | decine di vagoni precipitano sulla superstrada in Georgia

Usa - treno deragliato in Georgia : decine di carrozze cadono da un ponte sull’autostrada : treno merci è deragliato in Georgia e decine delle sue carrozze, da 15 a 30, sono cadute da un ponte sulla highway 90. L'allarme è alto, si teme per l'incolumità della popolazione locale. È stata disposta l'evacuazione di un intero villaggio di 500 abitanti, perché i vagoni del merci erano cisterne di gas propano ad alta pressione.Continua a leggere

Treno deraglia negli Usa - decine di carrozze cadono sulla strada. «A bordo gas propano» : decine di vagoni sono precipitati oggi su un'autostrada in Georgia dopo che un Treno è deragliato su un ponte che attraversava la highway. Il capo dei vigili del fuoco di Byromville, Brett...

Usa - deraglia un treno : decine di vagoni precipitano sull’autostrada in Georgia. Evacuata una cittadina : Un treno che trasportava propano è deragliato a Byromville, nel centro della Georgia, e fra 15 e 30 carrozze sono cadute dal ponte sulla Highway 90 su cui il convoglio viaggiava. Lo riportano i media locali, che non riferiscono di vittime. È stata ordinata l’evacuazione dell’intera cittadina di Byromville, che conta poco più di 500 abitanti. L'articolo Usa, deraglia un treno: decine di vagoni precipitano sull’autostrada in Georgia. ...

Treno deraglia negli Usa - i vagoni precipitano sulla strada : Roma - Un Treno è deragliato nello Stato americano della Georgia e decine delle sue carrozze sono cadute da un ponte sulla Highway 90 . Per ora non ci sono notizie di vittime o feriti , ma una ...