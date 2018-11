: RT @lombardista: A chi giovano le guerre tra sessi? A chi giovano uomini in gonnella e donne mascolinizzate? Semplice: a chi usa l'arma del… - emanuelarizzier : RT @lombardista: A chi giovano le guerre tra sessi? A chi giovano uomini in gonnella e donne mascolinizzate? Semplice: a chi usa l'arma del… - The_EuropeanGuy : RT @lombardista: A chi giovano le guerre tra sessi? A chi giovano uomini in gonnella e donne mascolinizzate? Semplice: a chi usa l'arma del… - zazoomnews : Usa Costa orientale travolta da una tempesta di neve: caos a New York [FOTO] - #Costa #orientale #travolta… -

Forti disagi a Newper la violentadiche ha investito la East Coast, causando black out diffusi, voli cancellati, incidenti stradali e bambini costretti a pernottare nelle scuole. Oltre 1.900 voli sono stati cancellati. I media americani hanno riferito di almeno 6 morti in diverse città. A Newsono caduti 15 centimetri di, un record per quantità dalla fine dell'Ottocento.(Di sabato 17 novembre 2018)