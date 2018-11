Una città vestita a festa La ruota panoramica | il planetario e le prime visite a Babbo

Usa - deraglia un treno : decine di vagoni precipitano sulla superstrada in Georgia. Evacuata Una cittadina : Un treno che trasportava propano è deragliato a Byromville, nel centro della Georgia, e fra 15 e 30 carrozze sono cadute dal ponte sulla Highway 90 su cui il convoglio viaggiava. Lo riportano i media locali, che non riferiscono di vittime. È stata ordinata l’evacuazione dell’intera cittadina di Byromville, che conta poco più di 500 abitanti, per il timore che il propano pressurizzato possa esplodere. UPDATED: Dooly County – Train Cars ...

Una città in lutto per Tommaso - giovane medico morto a soli 34 anni : “Non è giusto” : “Non è giusto”. Non è giusto morire a 34 anni. La vita, a volte, può essere davvero crudele. Lo è stata con Tommaso Marcosignori, il medico di Senigallia che è scomparso prematuramente lasciando un vuoto incolmabile tra tutti coloro che lo conoscevano. E una famiglia distrutta: oltre a un lavoro come dottore che gli dava soddisfazioni, Tommaso lascia anche la moglie Elisa e due figli piccoli. La più grande compirà quattro anni a dicembre, mentre ...

Caterina Balivo : “Roma è Una città che ti fa sentire inadeguata. Il degrado c'era prima della Raggi” : Una ragazza lascia la cittadina di provincia in cui è vissuta, vicino Napoli, per iniziare una nuova vita nella Capitale con tutto quello che la cosa comporta. Divide casa con una coinquilina molto simpatica, trova l'amore - o meglio – pensa di averlo trovato, si adatta alle nuove situazioni, ma in realtà tutto ha un sapore molto diverso da quello autentico dei panini imburrati che sua madre le preparava ogni mattina prima di ...

Vicino Roma esiste Una città fantasma : è Galeria Antica - una “piccola Pompei” piena di misteri : Le sue origini così come i motivi del suo abbandono improvviso da parte degli abitanti sono ancora un mistero: c’è chi parla di un antico popolo latino nato sotto Servio Tullio, chi di un fantasma che ogni anno torna in città per cantare alla sua amata. Sono tanti i misteri che aleggiano su Galeria Antica: ecco la sua storia.Continua a leggere

Una turbina eolica da città vince il concorso internazionale James Dyson Award : Dai cambiamenti climatici alla povertà, i problemi globali richiedono sempre più soluzioni collaborative e cross-culturali. Originari rispettivamente di Cile e Kenya, Nicolas Orellana e Yaseen Noorani sono l’esempio di una nuova era di talenti che lavorano insieme per sviluppare tecnologie capaci di affrontare problemi condivisi. Entrambi studenti del Master in International Innovation presso la Lancaster University hanno ideato O-Wind Turbine, ...

Decreto Genova - Matteo Renzi contro M5s e Lega : “Tengono in ostaggio Una città per il consenso” : Matteo Renzi durante un'intervista a Il Secolo XIX commenta il Decreto Genova, una misura che approverebbe solamente dopo l'eliminazione delle norme su Ischia e sui fanghi. Una questione che, ha dichiarato, è stata strumentalizzata per mantenere i consensi e che il governo risolve grazie alla concessione del reddito di cittadinanza: "Si fermano i cantieri, gli operai vengono licenziati? Tanto gli diamo il reddito di cittadinanza. Questo è il ...

Carcere e comunità : Una "città nella città" su cui riflettere e specchiarsi : Durante la serata, oltre a una serie di testimonianze provenienti proprio dal mondo del volontariato, ci sarà spazio per numerosi interventi qualificati, grazie alla partecipazione di Livio Pepino , ...

Alena Seredova diventa ufficialmente Una cittadina italiana : 40enne showgirl ceca ex moglie di Gigi Buffon, Alena Seredova sarà presto ufficialmente una cittadina italiana. Ad annunciare il lieto evento la stessa Alena, dalle pagine di Fuorigioco, inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport. prosegui la letturaAlena Seredova diventa ufficialmente una cittadina italiana pubblicato su Gossipblog.it 13 novembre 2018 10:53.

Sanità - aumentare il potere delle Regioni potrebbe rivelarsi Una fregatura per i cittadini : La questione del “regionalismo differenziato” di cui ho parlato nei precedenti post rischia di tradursi in un’autentica arlecchinata istituzionale e di rivelarsi come una falsa soluzione ai problemi innegabili di governo della Sanità. Tradotto: una sonora fregatura per i cittadini e nello stesso tempo, una questione politica divisiva tra Lega e Movimento 5 stelle. Il ministro degli Affari regionali Erika Stefani ha depositato presso la ...

Perché converrebbe muoversi in città utilizzando Una bicicletta : Lo ha detto anche l'ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio a Il Messaggero 'La bici è un mezzo sicuro per muoversi e per far muovere l'economia'. bike sharing, Parigi, AFP, ...

Centri di raccolta dei rifiuti chiusi - Giordano : "Chiarezza su Una situazione che penalizza i cittadini" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Roma - Una mostra del fumetto dedicata alla città : Disney, Marvel, Tex e molti altri. Viavai di curiosi e appassionati in via Nazionale, per la mostra 'Una scuola di autori - 25 anni in mostra', organizzata dalla Scuola Romana Fumetti, che riunisce 70 ...

Reddito di cittadinanza : Una famiglia su due coi requisiti è al Sud : Ci sono 34 province del Sud e delle Isole in testa alla classifica dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza. A Crotone quasi una famiglia su tre ha un Isee sotto 9mila euro, così da rientrare nel perimetro della misura annunciata dal governo. A Napoli, Palermo e Caltanissetta rientra una famiglia su cinque. A Bolzano invece ha i requisiti solo una famiglia su 40, a Belluno e Sondrio una su 30. Lo dimostra l'analisi del Sole ...