Ue | intesa Parigi-Berlino su euro-budget Italia a rischio

Eurozona - Spiegel : “C’è intesa tra Parigi e Berlino sull’eurobudget. Niente fondi per chi - come Roma - non rispetta regole Ue” : La proposta sul futuro budget dell’Eurozona frutto dell’intesa tra Parigi e Berlino verrà presentata all’Eurogruppo di lunedì prossimo. Lo svela Der Spiegel: il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz e il suo collega francese Bruno Le Maire si sono accordati su un documento che contiene in due pagine le linee guida generali. Una proposta spinta da Emmanuel Macron e avvallata, dopo mesi di resistenza, anche da Angela Merkel ...

Aquarius - intesa Parigi-Madrid-Lisbona per spartirsi i migranti | La Francia nega lo sbarco : Il Portogallo avrebbe raggiunto un accordo con la Francia e la Spagna per l'accoglienza dei migranti dell'Aquarius. Lo scrivono i media francesi dopo che Parigi aveva negato l'approdo della barca con 58 migranti a bordo. Bruxelles si era chiamata fuori: "Non batte bandiera Ue e viene dalla Libia"