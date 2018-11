Ue | Di Maio | Non si minacci Italia | regole si cambino in due

Governo - Di Maio : "Salvini premier? Problema non c'é" : Per vicepremier Luigi Di Maio l'ipotesi di un nuovo esecutivo con Salvini premier per il momento 'non c'è'. 'Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non sia un ...

Scontro sugli inceneritori - Di Maio 'Non sono nel contratto'. Salvini 'I patti La realtà cambia'. E attacca Di Battista : Cronaca Costa a Salvini: "In Campania non c'è emergenza rifiuti, ma solo una sofferenza per i roghi tossici" di DARIO DEL PORTO

Scontro politico sui rifiuti - Salvini : 'Parlerò con Di Maio nell'interesse dei campani e non di altri' : 'Gli inceneritori non sono nel contratto' aveva detto ieri il leader Cinquestelle alla notizia che il vicepremier leghista voleva metterne uno in ogni regione. 'I termovalorizzatori non inquinano e ...

Matteo Salvini - l'ultimo schiaffo a Di Maio sui rifiuti : 'Non sto al governo per far finta di niente' : Il botta e risposta con il collega grillino ha ormai preso una forma tutta politica, con Salvini che tira dritto per la sua direzione: 'Se produci rifiuti quasi ovunque quei rifiuti significano ...

Emergenza rifiuti in Campania - altolà di Di Maio : «Gli inceneritori non sono nel contratto» : 'Gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'è già uno dei più grandi inceneritori in Europa', aggiunge Di Maio a margine di Vivite, il Festival del vino ...

Di Maio : "Non temo le elezioni" : 'No', il vicepremier Luigi Di Maio non teme nuove elezioni e ritiene 'soprattutto normale' che Matteo Salvini e Silvio Berlusconi 'si incontrino perché loro sono alleati sul territorio. Noi abbiamo un ...

Incontro Lega-Fi - Di Maio : non temo voto : 11.58 Il vice premier e ministro dello Sviluppo, Di Maio, ha detto di non essere preoccupato circa l'eventualità di elezioni, dopo l'Incontro tra Salvini e Berlusconi."E' normale che si incontrino perché loro sono alleati sul territorio", ha detto. "Noi abbiamo un contratto di governo a livello nazionale",ma "a livello regionale e comunale ognuno per sé", ha aggiunto. Poi circa le tensioni sul nodo rifiuti, "Gli inceneritori non sono nel ...

Di Maio : “Fondi europei? Francia e Germania non ci minaccino. L’Italia dà più di quel che riceve” : «Se Francia e Germania pensano di minacciare L’Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo». ...

Rifiuti - Di Maio : inceneritori non sono in contratto - non creare tensioni inutili : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio torna sulla questione degli inceneritori, proposti dal vicepremier leghista Matteo Salvini e avversati dai 5 stelle. “Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non è un problema, anche quando lo si dice. L’importante è sapere che cosa c’è nel contratto e non serve creare tensioni inutili quando una cosa non è prevista e ...