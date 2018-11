Uccide la moglie e tenta il suicidio | raptus durante una lite Il fratello

Uccide la moglie - poi tenta il suicidio tagliandosi le vene : l'orrore davanti ai due figli piccoli : Ennesimo femminicidio in Italia: un uomo, Matteo Buscaglia, ha ucciso la moglie peruviana Roxana Karin Zenteno e subito dopo ha tentato il suicidio tagliandosi le vene. È...

Boissano - uomo Uccide la moglie e tenta il suicidio. È in gravi condizioni : Ennesimo caso di femminicidio nelle prime ore di questa mattina. Un operaio di 47 anni ha ucciso la moglie e poi ha tentato di togliersi la vita a Boissano, un piccolo comune ligure di circa 2500 abitanti in prvincia di Savona. Dalle prime informazioni pare che l’uomo, Matteo Buscaglia, a seguito di un litigio, abbia soffocato la donna, Roxana Karin Zentero, di origini peruviana, con un sacchetto di plastica, mentre i due bambini della ...

Boissano - tragedia in casa : Uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita : Prima ha ucciso la moglie nel sonno e poi ha tentato di suicidarsi. La tragedia si è consumata questa mattina a Boissano, nel Savonese. Secondo quanto ricostruito l’uomo, un 47enne, avrebbe ucciso la compagna di 42 anni stangolandola, una volta compiuto il gesto avrebbe avvertito la sorella al telefono. A quel punto l’uomo sarebbe sceso in cantina con l’obiettivo di togliersi la vita tagliandosi le vene. Il pronto intervento ...

Boissano - tragedia in casa : Uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita : L'uomo, 47enne, avrebbe cercato di tagliarsi le vene dopo aver ucciso la moglie, strangolandola. I figli della coppia di 10 e 12 anni, al momento dei fatti stavano dormendo e non si sarebbero accorti di nulla.Continua a leggere

Spari in una casa a Folgaria - uomo Uccide il figlio della moglie e si suicida : Una tragedia familiare si è consumata in serata a Folgaria, in Trentino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Massimo Toller, un uomo di 60 anni, durante un diverbio in casa ha ucciso il figlio ...

Maresciallo della Finanza Uccide moglie e cognata e si suicida : La strage di Vairano Patenora (Caserta): morti Marcello De Prata, Antonella Laurenza e Rosanna Laurenza. Il sindaco annuncia...

Uomo Uccide moglie e cognata - ferisce i suoceri - poi si toglie la vita : Uomo uccide moglie e cognata. E' successo ieri nel Casertano. Le vittime sono la moglie di un finanziere e la sorella, l'Uomo dopo il folle gesto si sarebbe sparato: è morto dopo una lunga agonia. ...