Uccide i figli e si suicida | le due lettere che Marisa Charrère ha lasciato al marito

Uccide la moglie - poi tenta il suicidio tagliandosi le vene : l'orrore davanti ai due figli piccoli : Ennesimo femminicidio in Italia: un uomo, Matteo Buscaglia, ha ucciso la moglie peruviana Roxana Karin Zenteno e subito dopo ha tentato il suicidio tagliandosi le vene. È...

Aosta - mamma Uccide i figli di 7 e 9 anni e poi si suicida. La lettera al marito : “Ora soffri tu” : Marisa Charrère, infermiera del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Aosta, sposata con Osvaldo Empereur, aveva due figli di 7 e 9 anni: Nissen e Vivien. Due giorni fa ha rubato dei farmaci in ospedale e ha preparato del veleno, uccidendo i suoi bambini con una puntura. Poi si è iniettata lo stesso composto. A trovare i corpi è stato proprio il marito. La donna aveva lasciato anche delle lettere...Continua a leggere

AOSTA - INFERMIERIA Uccide I 2 FIGLI CON INIEZIONE LETALE/ Alla base del gesto dei dissidi con il marito? - IlSussidiario.net : Aymavilles , AOSTA, , madre UCCIDE i due FIGLI e poi si toglie la vita: due le lettere d'addio ritrovate in casa, potrebbe aver premeditato tutto.

Spari in una casa a Folgaria - uomo Uccide il figlio della moglie e si suicida : Una tragedia familiare si è consumata in serata a Folgaria, in Trentino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Massimo Toller, un uomo di 60 anni, durante un diverbio in casa ha ucciso il figlio ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : XENIA Uccide il figlio di ALICIA e CHRISTOPH!!! : Un nuovo dramma è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Negli episodi della soap presto in onda sui nostri teleschermi, infatti, la vita dei tre protagonisti della quattordicesima stagione verrà sconvolta da una tragedia davvero inaspettata. E, diversamente da quanto si penserà, non si tratterà di un incidente… Ecco dunque cosa accadrà nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Uccide figlio compagna e si suicida : 22.42 Tragedia familiare in un appartamento di Costa di Folgaria, in provincia di Trento. Le forze dell'ordine hanno trovato due cadaveri e si ipotizza un omicidio-suicidio. Un uomo, di circa 60 anni, avrebbe sparato al figlio della compagna e poi si sarebbe tolto la vita. La donna è riuscita a mettersi in salvo. In un primo momento l'uomo si era barricato all'interno della casa. Le indagini sono in corso. Sul posto anche la scientifica.

