Tu si que vales stasera non va in onda su Canale 5 per evitare lo scontro con la nazionale

Portobello e Tu sì que vales sospesi : cosa sta succedendo : Programmi per sabato 17 novembre? Se avevate pensato di rilassarvi o magari divertirvi davanti alla tv guardando Tu si que Vales o Portobello, sappiate che entrambe le trasmissioni sono state sospese ...

Ascolti - record stagionale per Tu si que vales : record stagionale per Tu sì que vales: lo show di Canale 5 ha raccolto ieri 5 milioni 530 mila telespettatori pari al 31.34% di share, dominando nettamente la prima serata e aggiudicandosi la palma di programma più visto della giornata. Su Rai1 la terza puntata di Portobello, condotto da Antonella Clerici, è stata seguita da 3 milioni 220 mila spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai3 sempre bene Le parole della settimana, con Massimo ...

Portobello : Antonella Clerici si ferma. Stop anche a Tu si que vales : Antonella Clerici con Portobello non va in onda sabato 17 novembre Arriva uno Stop inaspettato per Portobello: come anticipato da Antonella Clerici stessa anche durante la diretta di sabato scorso, 10 novembre, il programma lanciato con successo tanti anni fa da Enzo Tortora e da lei riportato in video quest’anno, sabato 17 novembre non sarà in palinsesto. Il motivo dello Stop non ha nulla a che vedere con il calo d’ascolti ottenuto ...

Portobello sempre più giù - la Clerici doppiata da Tu sì que vales : La corazzata "Tu sì que vales" ha doppiato in termini di share "Portobello": sabato sera non c'è partita. Su RaiUno, il mercatino di Antonella Clerici cala ancora e si ferma a 3.219.000 telespettatori ...

Ascolti - record stagionale per Tu si que vales : record stagionale per Tu sì que vales: lo show di Canale 5 ha raccolto ieri 5 milioni 530 mila telespettatori pari al 31.34% di share, dominando nettamente la prima serata e aggiudicandosi la palma di programma più visto della giornata. Su Rai1 la terza puntata di Portobello, condotto da Antonella Clerici, è stata seguita da 3 milioni 220 mila spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai3 sempre bene Le parole della settimana, con Massimo ...

Tu si que vales vs Portobello - la sfida non esiste. E su Canale 5 la storia drammatica di Chicca commuove i giudici : L’Auditel alle dieci in punto sembra aver esclamato: Tu si que vales. Lo show di Canale 5 continua a crescere con il passare delle puntate, raggiungendo 5.530.000 telespettatori e sfondando il muro del 30% di share, precisamente del 31,35% di share con chiusura alle 0.46. Un risultato importante per il gruppo capitanato da Maria De Filippi considerando che il competitor Portobello, pur con orari differenti, si è fermato a soli 3.219.000 ...

Portobello - dramma per Antonella Clerici : bagno di sangue - Tu si que vales doppia Rai 1 : Male, anzi malissimo. Il nuovo Portobello di Antonella Clerici , il varietà del sabato sera su Rai 1 non decolla. Anzi, peggiora. Il verdetto dello share è di quelli amarissimi: la seconda puntata, ...

Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni in lacrime a Tu sì que vales : “Chicca era solare e buona. Abbiamo creato un’associazione a suo nome per aiutare il reparto di pediatria e soprattutto la ricerca, nella quale Chicca credeva molto. Il sole esiste per tutti si rifà a un celebre verso di Tiziano Ferro, cantante che Chicca adorava”. Non solo divertimento e goliardia, a Tu si que vales c’è anche spazio per riflettere ed emozionarsi. Nella puntata in onda sabato 10 novembre è successo con la storia di Chicca, ...

Tu sì que vales - Maria De Filippi in lacrime per la storia di Chicca : Lo studio di 'Tu sì que vales' si è fermato ascoltando il racconto toccante dei genitori di una 13enne morta a causa di un...

Tu Si que vales : giudici e conduttori commossi per la toccante e drammatica storia della piccola Chicca. Guarda il VIDEO : Commozione in studio per la storia di Chicca, ammalatasi a 13 anni. Un momento toccante ed emozionante durante la puntata di Tu si que Vales. Durante la puntata di sabato 10 novembre 2018... L'articolo Tu Si Que Vales: giudici e conduttori commossi per la toccante e drammatica storia della piccola Chicca. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti TV | Sabato 10 novembre 2018. Portobello cala ancora (15.52%) - nuovo boom di Tú sí que vales (31.35%). Caduta Libera (18.2%-22.3%) batte L’Eredità (19.1%-21.7%) : Portobello: Clerici e Littizzetto Su Rai1 – dalle 20.43 alle 23.37 – il terzo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.219.000 spettatori pari al 15.52% di share. Prove a Portobello – dalle 23.40 alle 23.43 – ha raccolto 1.541.000 spettatori con il 10.3%. Il programma di Rai1 ha ottenuto l’11.03% sul target commerciale, il 7.5% sui 15.34, il 21.62% sugli over 55. Su Canale 5 – dalle ...

Ascolti tv 10 novembre : boom di Tú sí que vales che vince ancora su Portobello : Tú sí que vales ieri vince la sfida del sabato sera mentre Portobello cala ancora Continua il duello del sabato sera tra Portobello e Tú sí que vales. Su Rai1 il terzo appuntamento con il programma condotto da Antonella Clerici ha raccolto davanti alla tv 3.219.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 […] L'articolo Ascolti tv 10 novembre: boom di Tú sí que vales che vince ancora su Portobello proviene da Gossip e Tv.

Antonella Clerici in calo con Portobello : Tu Si que vales da record : Antonella Clerici ancora in calo con Portobello. Boom per Tu Si Que Vales La sfida del sabato sera continua a decretare vincitore Tu Si Que Vales. Il talent show di Maria De Filippi ha fatto registrare 5.530.000 telespettatori, pari al 31.3% di share. Ascolti in crescita che hanno superato il record del 30,21% di share ottenuto sabato 3 novembre. Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Iva Zanicchi continuano a collezionare ...

Ascolti TV | Sabato 10 novembre 2018. Portobello cala ancora (15.5%) - nuovo boom di Tú sí que vales (31.3%). Caduta Libera (18.2%-22.3%) batte L’Eredità (19.1%-21.7%) : Portobello: Clerici e Littizzetto Su Rai1 – dalle 20.43 alle 23.37 – il terzo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.219.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.18 alle 0.46 – la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.530.000 spettatori pari al 31.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.224.000 spettatori pari al 5.5% di share ...