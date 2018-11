Tu sì que vales 2018 oggi non va in onda Fan delusi | ' cosa facciamo stasera?'

Tu si que vales stasera - 17 novembre 2018 - non va in onda : ecco il perché : Tu si que vales stasera, sabato 17 novembre 2018, non va in onda. Il motivo? Il programma dell’ammiraglia Mediaset, che nelle ultime settimane ha sempre vinto la sfida con Portobello di Antonella Clerici, trasmissione in onda su Rai 1, ha deciso di prendersi una piccola pausa e di non scontrarsi con la Nazionale. L’assenza, però, darà modo a Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, i conduttori dell’amatissimo ...

Tu si que vales stasera non va in onda su Canale 5 per evitare lo scontro con la nazionale: La decisione non piacerà a tutti i fan di Tu si que vales che questo sabato 17 novembre erano pronti per collegarsi su Canale 5, in prime time, per seguire la nuova puntata dello show condotto da Belen Rodriguez e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il programma non sarà trasmesso per evitare lo scontro diretto con la partita di calcio della nazionale italiana che andrà in onda su Raiuno.

Portobello e Tu sì que vales sospesi: cosa sta succedendo: Programmi per sabato 17 novembre? Se avevate pensato di rilassarvi o magari divertirvi davanti alla tv guardando Tu si que Vales o Portobello, sappiate che entrambe le trasmissioni sono state sospese

Ascolti - record stagionale per Tu si que vales : record stagionale per Tu sì que vales: lo show di Canale 5 ha raccolto ieri 5 milioni 530 mila telespettatori pari al 31.34% di share, dominando nettamente la prima serata e aggiudicandosi la palma di programma più visto della giornata. Su Rai1 la terza puntata di Portobello, condotto da Antonella Clerici, è stata seguita da 3 milioni 220 mila spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai3 sempre bene Le parole della settimana, con Massimo ...

Portobello: Antonella Clerici si ferma. Stop anche a Tu si que vales: Antonella Clerici con Portobello non va in onda sabato 17 novembre Arriva uno Stop inaspettato per Portobello: come anticipato da Antonella Clerici stessa anche durante la diretta di sabato scorso, 10 novembre, il programma lanciato con successo tanti anni fa da Enzo Tortora e da lei riportato in video quest'anno, sabato 17 novembre non sarà in palinsesto.

Portobello sempre più giù - la Clerici doppiata da Tu sì que vales : La corazzata "Tu sì que vales" ha doppiato in termini di share "Portobello": sabato sera non c'è partita. Su RaiUno, il mercatino di Antonella Clerici cala ancora e si ferma a 3.219.000 telespettatori ...

Tu si que vales vs Portobello - la sfida non esiste. E su Canale 5 la storia drammatica di Chicca commuove i giudici : L’Auditel alle dieci in punto sembra aver esclamato: Tu si que vales. Lo show di Canale 5 continua a crescere con il passare delle puntate, raggiungendo 5.530.000 telespettatori e sfondando il muro del 30% di share, precisamente del 31,35% di share con chiusura alle 0.46. Un risultato importante per il gruppo capitanato da Maria De Filippi considerando che il competitor Portobello, pur con orari differenti, si è fermato a soli 3.219.000 ...

Portobello - dramma per Antonella Clerici : bagno di sangue - Tu si que vales doppia Rai 1 : Male, anzi malissimo. Il nuovo Portobello di Antonella Clerici , il varietà del sabato sera su Rai 1 non decolla. Anzi, peggiora. Il verdetto dello share è di quelli amarissimi: la seconda puntata, ...

Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni in lacrime a Tu sì que vales : “Chicca era solare e buona. Abbiamo creato un’associazione a suo nome per aiutare il reparto di pediatria e soprattutto la ricerca, nella quale Chicca credeva molto. Il sole esiste per tutti si rifà a un celebre verso di Tiziano Ferro, cantante che Chicca adorava”. Non solo divertimento e goliardia, a Tu si que vales c’è anche spazio per riflettere ed emozionarsi. Nella puntata in onda sabato 10 novembre è successo con la storia di Chicca, ...

Ascolti TV | Sabato 10 novembre 2018. Portobello cala ancora (15.52%) - nuovo boom di Tú sí que vales (31.35%). Caduta Libera (18.2%-22.3%) batte L’Eredità (19.1%-21.7%) : Portobello: Clerici e Littizzetto Su Rai1 – dalle 20.43 alle 23.37 – il terzo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.219.000 spettatori pari al 15.52% di share. Prove a Portobello – dalle 23.40 alle 23.43 – ha raccolto 1.541.000 spettatori con il 10.3%. Il programma di Rai1 ha ottenuto l’11.03% sul target commerciale, il 7.5% sui 15.34, il 21.62% sugli over 55. Su Canale 5 – dalle ...

