Trump sui luoghi dell' incendio che ha devastatola contea di Butte nella California del

Stretta di Trump sui migranti : "Niente diritto d'asilo ai clandestini" : Donald Trump non ferma la sua lotta all'immigrazione clandestina. A poche ore dalla partenza per Parigi, dove celebrerà il centenario della fine della Prima guerra mondiale, il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per escludere ai migranti irregolari la possibilità di fare domanda d'asilo."Vogliamo che le persone vengano nel nostro Paese, ma devono venire nel Paese legalmente. Abbiamo bisogno di persone che vengano nel ...

Elezioni USA : vittoria a metà per Trump - quali effetti sui mercati? : Il dato generale che emerge è di un'amministrazione non bocciata dagli americani, grazie anche all'ottima performance dell'economia americana con la disoccupazione ai minimi da quasi mezzo secolo, ...

Trump telefona a Conte : "D'accordo al 100% con la linea dura dell'Italia sui migranti" : Donald Trump ha scritto su Twitter di aver parlato col premier italiano Giuseppe Conte: "L'Italia sta adottando una linea molto dura sulla immigrazione illegale e io sono d'accordo al 100% con le loro posizioni", afferma il presidente americano.Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration... — Donald J. Trump ...

Trump - stretta sui trans "Non esistono"/ Norma ad hoc per cancellarne i diritti - le reazioni del mondo LGBT : stretta di Trump contro i trans: "non esistono, i genitali alla nascita definiscono il genere delle persone". La denuncia del NYT sulla presunta legge anti-LGBT della Casa Bianca(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Stati Uniti - Trump prepara la stretta sui transgender : pronto ad abolirli per legge : ... secondo cui il sesso di una persona deve essere determinato su basi biologiche che siano chiare, fondate sulla scienza, oggettive e amministrabili . Dunque - la tesi - devono esistere legalmente ...

Donald Trump prepara una stretta sui diritti dei transgender : Non esistono : ... ha preferito non rilasciare alcun commento sul caso che, è a poco più di due settimane dalle elezioni di midterm, è destinato a diventare una questione politica.

Usa - Trump annuncia il ritiro dal trattato nucleare con la Russia sui missili a medio raggio. Cremlino : “Decisione pericolosa” : La tensione tra Usa e Russia, a due decenni dalla fine della Guerra fredda, torna a riguardare le armi nucleari. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di voler ritirare il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il trattato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev che imponeva a entrambi gli Stati la distruzione dei missili balistici a medio raggio. “Sono anni che la Russia ...