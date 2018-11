Trump - Pence è 'soldato leale al 100%' : ANSA, - WASHINGTON, 17 NOV - Su Mike Pence, "non metto in discussione la sua lealtà, è leale al 100%. Sono fake news, è una storia falsa, tipica del New York Times": parlando con i cronisti prima di ...

Nuovo summit Trump-Kim - Pence : 'Probabile dopo inizio 2019' - : Il vicepresidente americano precisa che il meeting metterebbe "nero su bianco" i dettagli per la denuclearizzazione della penisola. Nel frattempo, Washington continuerà con la "massima pressione" su ...

La potenza evangelica - da Donald Trump (e Mike Pence) negli Usa a Jair Bolsonaro in Brasile : Hanno contribuito a portare Donald Trump alla Casa Bianca e, con lui, un loro adepto, il vice presidente Mike Pence. E ora provano a fare il bis in Brasile.potenza evangelica. Che dall'ambito religioso sconfina in quello della politica.Non si sta parlando di una minoranza, per quanto agguerrita, di fanatici fondamentalisti. Si tratta, al contrario, di una comunità che oggi negli Usa conta 100 milioni di adepti, l'81% dei quali ha votato ...

Pence : 'Cina cerca di indebolire Trump - vuole presidente Usa diverso' : Il vicepresidente americano Mike Pence accusa la Cina di cercare di indebolire Donald Trump. "La Cina vuole un presidente americano diverso", si legge nelle anticipazioni di un discorso che verrà ...

Gabbard - Parlamentare USA : Trump e Pence proteggono "al Qaeda e altri gruppi jihadisti in Siria" : Mentre la politica di attacco alla Siria fallisce chiaramente su basi morali, legali e consequenziali, probabilmente si ritorcerà contro basi realiste. Qual è il tuo punto di vista in termini di chi ...

Pence : mai discusso di possibilità revoca presidente Trump : ... attribuito a un alto funzionario interno allo staff, "solo uno scontato tentativo per distrarre l'attenzione dall'economia che è in boom e dai successi" del presidente.Nell'articolo pubblicato dal ...