Treno deraglia negli Usa | i vagoni precipitano sulla strada

Usa - deraglia un Treno in Georgia : carrozze cadono sulla strada - : Al momento non si hanno notizie di vittime. Evacuata una cittadina di 500 abitanti nelle vicinanze

Treno deraglia negli Stati Uniti - decine di carrozze cadono sulla strada : Un Treno è deragliato a Byromville in Georgia , negli Stati Uniti e decine delle sue carrozze sono cadute da un ponte sulla highway 90. Per ora non ci sono notizie di vittime o feriti. Una cittadina ...

Maltempo in Liguria : deraglia Treno regionale (nessun ferito) e cede piazzetta Portofino : Disagi dalle prime ore della mattina sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia per il deragliamento di un treno regionale nei...

Maltempo - cede la piazzetta di Portofino. Treno deraglia per una frana : Il Maltempo non concede pace a Portofino . Nella piazzetta , cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle violente piogge cadute tra ieri e oggi. L'acqua ha fatto gonfiare il rio Fondaco che ...

Portofino - isolato il borgo dei vip per il maltempo : cede la piazzetta. E a Santa Margherita Ligure deraglia un Treno : Il maltempo non dà tregua a Portofino, isolata dal 29 ottobre scorso, quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce il borgo a Santa Margherita Ligure. Nel cuore del paese, un cedimento ha coinvolto la piazzetta (sotto la quale scorre il rio Fondaco). E proprio a Santa Margherita, alle 6, un treno regionale è deragliato a causa di una frana. L’incidente non ha provocato feriti ma soltanto ritardi alla circolazione di ...

Un Treno è deragliato a Santa Margherita Ligure in seguito al crollo di un muro - non ci sono feriti : Un treno regionale è deragliato questa mattina verso le 5:30 nei pressi di Santa Margherita Ligure in seguito a una frana causata dal crollo di un muro lungo il percorso. La frana ha provocato l’uscita del primo carrello del treno

Frana sui binari - Treno deraglia a Genova : Genova, 9 nov. (AdnKronos) - Disagi sul nodo ferroviario di Genova per due diversi treni, un regionale e un mezzo d'opera, usciti dai binari rispettivamente a Santa Margherita Ligure e a Genova Piazza Principe. In nessuno dei due episodi, a quanto si apprende, si sono registrati feriti. Sulla linea

Liguria - Treno deraglia : nessun ferito : 9.00 Circolazione ferroviaria in tilt nel nodo di Genova. Una frana vicino alla stazione di Santa Margherita ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un regionale. La frana è stata causata dal cedimento di un muro di contenimento che delimita la linea. Il cedimento, dice Rfi, è dovuto alle piogge abbondanti di questi giorni. La Liguria è in allerta gialla. L'incidente poco prima delle 6. Non ci sono feriti. La ...