Treno deraglia negli Stati Uniti | decine di vagoni carichi di gas precipitano sulla strada

Usa - deraglia un Treno : decine di vagoni precipitano sulla superstrada in Georgia. Evacuata una cittadina : Un treno che trasportava propano è deragliato a Byromville, nel centro della Georgia, e fra 15 e 30 carrozze sono cadute dal ponte sulla Highway 90 su cui il convoglio viaggiava. Lo riportano i media locali, che non riferiscono di vittime. È stata ordinata l’evacuazione dell’intera cittadina di Byromville, che conta poco più di 500 abitanti, per il timore che il propano pressurizzato possa esplodere. UPDATED: Dooly County – Train Cars ...

Maltempo in Liguria : deraglia Treno regionale (nessun ferito) e cede piazzetta Portofino : Disagi dalle prime ore della mattina sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia per il deragliamento di un treno regionale nei...

Portofino - isolato il borgo dei vip per il maltempo : cede la piazzetta. E a Santa Margherita Ligure deraglia un Treno : Il maltempo non dà tregua a Portofino, isolata dal 29 ottobre scorso, quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce il borgo a Santa Margherita Ligure. Nel cuore del paese, un cedimento ha coinvolto la piazzetta (sotto la quale scorre il rio Fondaco). E proprio a Santa Margherita, alle 6, un treno regionale è deragliato a causa di una frana. L’incidente non ha provocato feriti ma soltanto ritardi alla circolazione di ...

