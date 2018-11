Tre si prepara al Natale con ALL-IN Power Christmas Edition | nuove offerte e molte

Romania - Parlamento Ue boccia riforma della giustizia : ora è a rischio il semesTre di presidenza. “Non siamo preparati” : La Romania ha un problema con l’indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione che, se non venisse presto risolto, potrebbe mettere in discussione anche l’imminente semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea prevista per gennaio. La risoluzione non legislativa approvata dal Parlamento europeo riunito a Strasburgo ha la valenza di un avvertimento per l’esecutivo socialdemocratico di Bucarest guidato dal primo ministro ...

Nokia 8.1 poTrebbe essere lanciato in India il 28 novembre menTre HTC prepara un nuovo modello di fascia media : Il Nokia 8.1, che dovrebbe essere la variante internazionale di Nokia X7, pare sarà lanciato in India il 28 novembre al prezzo di 23.999 rupie L'articolo Nokia 8.1 potrebbe essere lanciato in India il 28 novembre mentre HTC prepara un nuovo modello di fascia media proviene da TuttoAndroid.

Incendi California - il fuoco non da’ Tregua : il sud si prepara al peggio : Il fuoco non da’ tregua in California e ora anche il sud dello stato si prepara al peggio, a partire dalla contea di Los Angeles, dopo la devastazione avvenuta a nord di Sacramento nella regione della Sierra Nevada. I soccorritori temono che anche il Woolsey Fire, così come il Camp Fire, finisca fuori controllo. Finora solo il 20% delle fiamme e’ stato domato, mentre e’ in corso un’evacuazione di massa che interessa anche ...

Il microonde esplode e lo uccide menTre prepara i popcorn in casa : La vittima colpita prima da una scarica elettrica e poi investita dalla deflagrazione dell'elettrodomestico dove stava preparando i pop corn per la moglie.Continua a leggere

Bankitalia presenta il conto dello spread a Giovanni Tria : "Persi già 1 - 5 miliardi - olTre 5 nel 2019". Banche e assicurazioni preparano il paracadute : Sono passati meno di quaranta minuti dall'illustrazione della linea della non colpevolezza davanti al Parlamento quando il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, spegne e archivia il tentativo di Giovanni Tria, per il quale lo spread costantemente intorno ai 300 punti non è colpa del deficit al 2,4% voluto e difeso strenuamente dal governo. A via Nazionale poco importa soffermarsi sulla genesi. Molto ...

Uccide la moglie menTre i Tre figli giocano nell’altra stanza : poi gli prepara il pranzo : Il 35enne britannico Christopher Kerrell è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Hollie, avvenuto nell'aprile di quest'anno nella loro casa a Powys. L'uomo prese a martellate la sventurata e poi la strangolò, quindi andò a seppellire il corpo in un campagna vicina, portando con sé i bambini.--Ha picchiato la moglie 28enne con un martello e poi l’ha soffocata mentre i bambini giocavano in una altra stanza della loro ...

Confartigianato. OlTre cento mila imprese sarde si preparano alla fatturazione elettronica : Sono 105mila le imprese in sardegna interessate dalla rivoluzione della fatturazione elettronica. Le imprese e i professiionisti avranno, inOltre, poco più che due mesi di tempo per conoscere il nuovo ...

Usa - Trump prepara la sTretta per le carovane di clandestini : Il presidente Usa, Donald Trump, annuncerà un piano per negare in modo automatico il diritto di asilo ai migranti che proveranno a entrare illegalmente nel Paese. È quanto riporta Associated Press, citando tre fonti coperte dall'anonimato. L'agenzia precisa che non è chiaro se le restrizioni che Trump proporrà si applicheranno soltanto ai migranti che giungeranno negli Usa con le carovane di centroamericani attualmente in viaggio in Messico o a ...

Spread - Giuseppe Conte si prepara al peggio : a salvare le banche poTrebbero pensarci i fondi dormienti privati : Dopo l'analisi di Standard & Poor's, Palazzo Chigi sembra fiducioso, ma la situazione Spread è sempre un interrogativo . Così - fa sapere Il Corriere della Sera - è lo stesso Giuseppe Conte a chiedere ...

Il Play Store si prepara alla sospensione degli abbonamenti menTre Google testa alcune novità per la Gboard dei Pixel 3 : I colleghi di androidpolice.com, come loro solito, hanno scavato nelle profondità dell’ultima release del Play Store alla ricerca delle righe di codice che […] L'articolo Il Play Store si prepara alla sospensione degli abbonamenti mentre Google testa alcune novità per la Gboard dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Bmw prepara un richiamo per 1 - 6 milioni di auto diesel che poTrebbero incendiarsi : La Casa di Monaco è pronta ad un nuovo maxi richiamo dopo una prima operazione effettuata ad agosto per 400mila vetture Circa 1,6 milioni di auto diesel targate Bmw sono a rischio incendio a causa di una possibile fuoriuscita del liquido refrigerante della climatizzazione che se mescolato ad altre sostanze infiammabili potrebbe generare del fuoco all’interno della vettura. Il colosso tedesco non ha comunicato quali saranno i modelli ...

Stati Uniti - Trump prepara la sTretta sui transgender : pronto ad abolirli per legge : ... secondo cui il sesso di una persona deve essere determinato su basi biologiche che siano chiare, fondate sulla scienza, oggettive e amministrabili . Dunque - la tesi - devono esistere legalmente ...

Donald Trump prepara una sTretta sui diritti dei transgender : Non esistono : ... ha preferito non rilasciare alcun commento sul caso che, è a poco più di due settimane dalle elezioni di midterm, è destinato a diventare una questione politica.

Nyt : Trump prepara una sTretta contro i trans. "Non esistono" : Il New York Times accusa Trump di aver architettato un piano contro la comunità lgbt , ribadendo, per legge, che il sesso viene determinato solo da 'elementi biologici chiari e oggettivi', non quindi ...