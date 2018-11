Trame Il Segreto | Fernando scopre l' inganno di Maria e Gonzalo | la nuora di Dolores è viva

Il segreto - Emilia non vuole più saperne di Alfonso : anticipazioni Trame dal 19 al 23 novembre : Proseguono incessantemente le vicende raccontate dalla soap opera spagnola Il segreto, le cui trame a volte oscure e spesso misteriose si dipanano nella apparentemente placida e sonnacchiosa cittadina immaginaria di Puente Viejo – che sembra appunto fin troppo tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili. La storia non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans ...

Il Segreto - Trame 19-23 novembre : Perez De Ayala rivela che Nazaria è morta : Lunedì 19 novembre comincia una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' che pone attenzione intorno alla figura del Generale De Ayala. L'uomo torna a creare preoccupazione, ma sorprende la reazione della figlia di Raimundo che continua a rimanere nel silenzio provocando i sospetti dei suoi familiari. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino al 23 novembre rivelano che Alfonso, dopo la lite con la consorte, si impegna a riconquistare ...

Trame Il Segreto : Adela non rivela a Carmelo di essere minacciata da uno stalker : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, [VIDEO] la soap opera spagnola arrivata alla sua decima stagione in Italia. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, in onda a dicembre su Canale 5, si soffermano su Adela, interpretata dall'attrice Ruth Llopis. La moglie di Carmelo, infatti, vivra' dei brutti momenti quando comincera' a ricevere delle lettere minatorie da uno stalker. A questo punto la maestra rivelera' il suo Segreto ad ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Dopo le parole toccanti di Emilia, Alfonso si impegna a riconquistarla ma ogni tentativo è inutile. Saul riesce a far visita a Julieta in prigione e, anche grazie alla generosa donazione da parte dei paesani, ad assumere un avvocato. Carmelo cerca di far cambiare strategia a Severo, consigliandogli di riavvicinarsi a Irene chiedendole scusa. I Miranar, dopo il ...

Il Segreto - Trame fino al 17 novembre : la Montenegro scompare nel nulla : Lunedì 12 novembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' che si preannuncia ricca di sorprese per i milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. Nelle puntate che andranno in onda come sempre su Canale 5 alle ore 16,10 fino a sabato 17 novembre Alfonso comincia a sospettare che Emilia gli nasconda un Segreto legato ai giorni passati in carcere. Il padre di Matias Ivan Montes chiede alla donna il motivo per il quale durante ...

Il segreto - Francisca scompare e Julieta arrestata : anticipazioni Trame dal 12 al 16 novembre : Anche dopo sei anni dal suo inizio, la soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili –, non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, segreti a non più finire. La serie iberica è in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 novembre alle ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni Trame dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

Il segreto - Julieta in prigione e Francisca scomparsa : anticipazioni Trame dal 12 al 16 novembre : Anche dopo sei anni dal suo inizio, la soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili –, non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, segreti a non più finire. La serie iberica è in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 novembre alle ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni Trame dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

Nel caTrame il segreto del successo dei Vichinghi : SCIENZA Spazio Salute Energia Scienze AMBIENTE Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 12 al 16 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018: Alfonso dice ad Emilia di averla vista, durante la prigionia, mentre dormiva tra lenzuola pulite e con cibo a disposizione e le chiede il perché di tale trattamento. Emilia rifiuta di rispondere e tra i due ci sono varie situazioni di tensione che non sfuggono ai membri della famiglia. Onesimo si incarica di organizzare un banchetto per festeggiare in pompa ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni Trame dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 5 al 10 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 5 a sabato 10 novembre 2018: Matias e Marcela sono spariti. Il Generale fa perquisire perfino la Villa, ma Raimundo ha nascosto i due ragazzi nel passaggio SEGRETO presente nello studio di Francisca. Nel frattempo, lo stesso Generale cerca di far confessare Alfonso dicendo di aver catturato il figlio, ma lui non gli crede e tenta di far confessare Emilia lasciandola sola in cella con una ...

Il Segreto - Prudencio vuole avvelenare Julieta : anticipazioni Trame dal 29 ottobre al 3 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre alle 16.20 ...