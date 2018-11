Torre del Greco | emergenza rifiuti Cumuli incendiati

Napoli. Roghi rifiuti a Torre del Greco : 11.18 Cittadini esasperati hanno dato fuoco a cumuli di rifiuti non raccolti. E' lo scenario di piena emergenza che si vive in questi giorni a Torre del Greco (Napoli) dove stanotte ignoti hanno dato fuoco alle montagne di spazzatura non raccolta da giorni presso l'Ecopunto di via del lavoro, nel quartiere Sant' Antonio. Il rogo a ridosso di un complesso di palazzine di edilizia popolare e in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi ...

Torre del Greco in marcia per le vittime di Genova. I familiari : 'Verità subito - altrimenti...' : Novanta giorni dopo Torre del Greco torna in strada. Novanta giorni sono passati dal crollo del Ponte Morandi. Quarantatrè le vittime, quattro erano cittadini del Comune vesuviano. Giovanni Battiloro ,...

Ss Torre Angela Acds - il neo responsabile della Scuola calcio Mari : «La strada è quella giusta» : Roma – Un’esperienza sconfinata che annovera anche un periodo da responsabile della Scuola calcio della Lazio e del settore giovanile della Lodigiani. Il Torre Angela Acds è andato sul sicuro in questa stagione affidando il ruolo di responsabile tecnico del settore di base a Giancarlo Mari, che l’anno scorso svolgeva la medesima funzione per l’agonistica del Guidonia e che ha avuto tante esperienze da giocatore e da tecnico nei dilettanti ...

Maltempo : straripa Torrente a Mazara del Vallo - allagamenti : E' straripato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo dove piove incessantemente dalla scorsa notte, così come in altri centri della provincia di Trapani. Le zone basse della città sono state allagate e ...

Maltempo in Sicilia - esonda Torrente a Mazara del Vallo : case allagate e danni : Il Maltempo non è ancora finito: quando è ancora vivo il ricordo della strage della famiglia Giordano a Casteldaccia , in provincia di Palermo, nel trapanese è straripato a causa delle forti piogge ...

Maltempo - straripa Torrente a Mazara del Vallo : allagamenti - danni e gente sui tetti : Nuova ondata di Maltempo in Sicilia dopo i morti di domenica scorsa. È straripato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo, dove piove incessantemente dalla scorsa notte, così come in altri centri della provincia di Trapani. Il sindaco denuncia: “Emerge la gravità della situazione del fiume, aspettiamo interventi da 8 anni”.Continua a leggere

Nasce a Poggibonsi il presidio di Libera Valdelsa - intitolato a Marcello Torre : ... la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente "per": per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per ...

All'asta a Parigi una parte della scala della Torre Eiffel : Le diverse parti sono sparse tra collezionisti privati in tutto il mondo e alcune di esse ogni tanto ricompaiono in aste pubbliche. 8 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Coralli e cammei di Torre del Greco a Ragusa Ibla : L’arte di lavorare il corallo sarà al centro di una straordinaria iniziativa promossa per il 17 novembre a Ragusa Ibla dall’associazione gioiellieri

Maltempo Piemonte - canoisti cadono in un Torrente : salvati dai Vigili del Fuoco : Due canoisti sono stati salvati dai Vigili del Fuoco a Traversella, nel Torinese. Stavano scendendo il torrente Chiusella, nonostante il Maltempo, quando l’imbarcazione, vicino al Ponte Prelle, tra Inverso e Traversella, si è ribaltata. I due, un americano e un italiano, sono finiti in acqua. Il primo è riuscito a tornare a riva; il secondo, invece, trascinato dalla corrente, si è fermato a qualche decina di metri di distanza solo quando ...

Maltempo - continua a diluviare in Piemonte e Liguria : piogge Torrenziali tra Torino e Biella - la piena del Po fa sempre più paura [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

Maltempo - piogge Torrenziali e troppo caldo al Nord : Torino col fiato sospeso per la piena del fiume Po - “scappate dai piani bassi”. Tornado in Liguria - allarme per i laghi [FOTO LIVE] : 1/43 Il fiume Po in piena a Torino ...

Maltempo Calabria - piogge e nubifragi : esondazione del Torrente Tuccio e danni alla Sorical : Nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta una riunione al fine di fare il punto della situazione determinatasi a seguito delle intense precipitazioni verificatesi nella giornata di ieri. All’incontro hanno partecipato i Sindaci di Bagaladi, di Melito Porto Salvo, di Montebello Jonico, di Roghudi e San Lorenzo, nonché dei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni, della Città Metropolitana, della ...

Maltempo Calabria - apprensione per il Torrente Budello a Gioia Tauro : 45 interventi dei Vigili del Fuoco [FOTO] : 1/13 ...