calcioweb.eu

: Il Capitano dei Capitani. In onda su Torino Channel alle 18 e alle 21 il ricordo di Giorgio Ferrini, solo su Torino… - TorinoFC_1906 : Il Capitano dei Capitani. In onda su Torino Channel alle 18 e alle 21 il ricordo di Giorgio Ferrini, solo su Torino… - CalcioWeb : #Torino, il ricordo di mister #Radice tra innovazioni tattiche e l'ultimo #scudetto granata - manuela_cirone : @Gionataaa @claudio301065 @stefanoesposito @Mov5Stelle Ti ricordo sommessamente che a Torino avete sfilato con Lega… -

(Di sabato 17 novembre 2018) Da Paolo Pulici a Patrizio Sala, da Filippo Galli al suo storico vice Romano Cazzaniga, allo Sporting Club di Monza in molti hanno testimoniato la loro gratitudine a Gigi, il mitico allenatore dell’ultimodel(1975-76). Aè stato dedicato il libro “Gigi, il calciatore, l’allenatore, l’uomo dagli occhi di ghiaccio“, scritto da Francesco Bramardo e Gino Strippoli e in libreria grazia all’editore Priuli&Verlucca al costo di 11,90 euro. L’ex allenatore del Toro, che oggi ha 83 anni e soffre di una malattia neurodegenerativa, dopo aver vestito la maglia del Milan ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio al Monza, per poi prendere la guida tra gli altri di, Milan, Inter, Bologna, Cagliari e Fiorentina, portando per primo in Italiacome l’utilizzo della tattica del ...