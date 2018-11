Torino | gli studenti occupano Palazzo Nuovo | il governo istituzionalizza il razzismo

Torino - Iago Falque apre al rinnovo : “voglio stare qui” : Iago Falque ancora non rinnova col Torino, secondo lo spagnolo però dovrebbe essere solo questione di tempo “La volontà di rinnovare c’è, da parte mia e del club. Voglio stare qui, presto o tardi si farà“. Iago Falque apre in maniera decisa le porte al rinnovo col Torino, dopo che in estate le voci di mercato sono state molteplici. Sembrava infatti che il calciatore dovesse lasciare i granata, ma così evidentemente non ...

Torino - Iago Falque : “Rinnoverò con i granata - voglio restare a lungo qui” : Ottime notizie per i tifosi del Torino. Iago Falque, attaccante dei granata, ha parlato alla presentazione dello sponsor “Invent”. L’attaccante ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, a quelle del proprio futuro ha risposto così: “Stiamo parlando. La volontà c’è, da parte mia e del club. voglio stare qui, presto o tardi si farà. voglio […] L'articolo Torino, Iago Falque: “Rinnoverò con i granata, ...

Torino - brucia 7 autobus di linea : “Non mi lasciavano salire senza biglietto” : Le fiamme divampate durante la notte hanno distrutto sette mezzi dell'azienda pubblica di trasporto. Attraverso i video delle telecamere i carabinieri sono risaliti al responsabile che, interpellato, ha ammesso le sue colpe spiegando il motivo del gesto: "Sono stato io perché non mi facevano salire senza il biglietto"Continua a leggere

Torino - sette autobus in fiamme nella notte. Fermato un uomo : “Non mi facevano salire senza biglietto” : sette autobus dell’azienda di trasporti Gtt sono bruciati nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ciriè, nel torinese. Le fiamme sono partite da un mezzo e si sono sparse agli altri, sembra che si siano propagate da una ruota. Un uomo, Fermato dai carabinieri, ha confessato di essere il responsabile dell’accaduto. Si tratta di un 50enne, senza fissa dimora. Ai militari che lo hanno ascoltato, ha detto di averlo fatto perché non gli ...

Dà fuoco a sette autobus a Torino - arrestato il presunto piromane : "Non mi facevano salire senza biglietto" : L'incendio ha coinvolto i mezzi della Gtt. Preso l'uomo, un 50enne incensurato, considerato responsabile del rogo

Torino - Mazzarri s'arrabbia davvero : ora chi sbaglia paga : Torino - Brutta storia, quando un allenatore si arrabbia per davvero. Perché viene alla mente una classe di scuola Elementare. Un gruppo di ragazzini indisciplinati. Incapaci di darsi un freno. Ed è ...

Torino : bracconieri uccidono un lupo - gli mozzano la testa e la appendono a un cartello : La macabra scoperta è stata fatta da un passante tra Lanzo e Germagnano: la testa era appesa a un cartello della segnaletica stradale.Continua a leggere

TAV al centro del dibattito. Garavaglia : "Asse Torino-Milano-Trieste fa 70% PIL" : Frattanto, sulla TAV si è espresso anche sottosegretario all'economia, Massimo Garavaglia , il quale è intervenuto alla radio sostenendo "l'analisi e' facilissima da fare: l'asse Torino-Milano-...

TAV al centro del dibattito. Garavaglia : "Asse Torino-Milano-Trieste fa 70% PIL" : Frattanto, sulla TAV si è espresso anche sottosegretario all'economia, Massimo Garavaglia , il quale è intervenuto alla radio sostenendo "l'analisi e' facilissima da fare: l'asse Torino-Milano-...

Ciak a Torino per 'Gli uomini d'oro' : Ispirato ad una reale vicenda di cronaca nera, il film è sceneggiato dallo stesso regista con Alessandro Aronadio, Renato Sannio e Giuseppe G. Stasi e uscirà nelle sale cinematografiche nel 2019 ...

Si gira a Torino 'Gli uomini d'oro' : Roma, 14 nov. , AdnKronos, - Sono iniziate a Torino le riprese de "Gli uomini d'oro", film diretto da Vincenzo Alfieri che torna dietro la macchina da presa dopo il folgorante esordio alla regia con ...

Torino si è svegliata. Chi le vuole bene si opponga ai No del M5s : Al direttore - Proprio qualche settimana fa, il 18 ottobre scorso, come Fim, avevamo organizzato un dibattito insieme all'Amma, l'Api e la Cna sul futuro dell'industria a Torino . Un futuro in cui le ...

Al Torino Film Festival : Moretti - Mastandrea e gli omaggi a Olmi e Scola : La Rita Hayworth scelta come nume tutelare per il Festival di Torino , l'occasione il centenario della nascita, il 17 ottobre del 1918, non è quella fatale del guanto nero ma una ragazza solare in ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Brindisi corsara a Torino con belle prestazioni degli USA e di Moraschini : Continua a convincere moltissimo l’Happy Casa Brindisi, che coglie una pesante vittoria al PalaVela per portarsi a otto punti in classifica. La formazione di coach Vitucci ha superato la Fiat Torino con il punteggio di 66-72, trovando ottimi riscontri da buona parte dei suoi giocatori. In particolare, tripla doppia sfiorata per Adrian Banks (17 punti, 9 rimbalzi e 8 assist), ma ci sono anche 12 punti di Wes Clark, 11 di Jeremy Chappell, 10 ...