Torino | arrestato medico di base | palpeggiava le pazienti

(Di sabato 17 novembre 2018) Venerdì pomeriggio, undi 56 anni è statoperchè accusato di molestie sessuali sulle proprie, anche su una ragazza minorenne di 14 anni. La vicenda è accaduta a, nella zona sud della città, dove operava ildidell'Asl. L'uomo è finito così in manette per mano dei carabinieri della compagnia Mirafiori. Il gip, al momento, ha concesso algli arresti domiciliari in via precauzionale. Sembrerebbe che le molestie andassero avanti ormai da diversi anni, ma le indagini si sono aperte solo a luglio di quest'anno, quando è arrivata la primissima denuncia da parte di una paziente. La prima denuncia è arrivata lo scorso luglio Le indagini da parte delle forze dell'ordine avevano preso il via durante il mese di luglio, quando una paziente si era recata dalla polizia riferendo di essere stata protagonista di alcuni comportamenti assolutamente non ...