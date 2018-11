Tonali fa gola alle big e Cellino si frega le mani | “non faccio cifre | è diverso da Pirlo”

sportfair

(Di sabato 17 novembre 2018)sta facendo faville in serie B con la maglia del Brescia, tanto da conquistarsi la convocazione in Nazionale di mister Mancini “Quanto vale? Non, sto cercando di proteggere un vero talento. Papà? No, diciamo che sono lo zio. Ha una famiglia solida, tipica lombarda. Ha promesso a me e alla mamma che finirà lo scientifico”. Il presidente del Brescia, sa bene d’avere per leun vero e proprio gioiellino, capace di farlo monetizzare inera enorme nelle prossime stagioni. Non fissa il prezzo, giustamente, in modo da far scatenare l’asta senza dare punti di riferimento economici. Il patron del Brescia, parlando alla Gazzetta dello sport, ha aggiunto: “Si assomigliano fisicamente, per il resto sono diversi: Pirlo alla sua età giocava più avanti poi Ancelotti gli ha cambiato ruolo, Sandro ha grandi doti di equilibratore ...