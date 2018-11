Tim | Gubitosi verso la carica di amministratore delegato Attesa per il cda

Nuovo amministratore delegato Tim - Gubitosi a un passo dal traguardo : Fumata bianca per la nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim. L'investitura avverrà nel cda convocato per oggi pomeriggio, che sarà preceduto da un comitato nomine e remunerazioni ...

Il Cda di Tim si ricompatta : Gubitosi sarà il nuovo amministratore delegato : Fumata bianca in casa Tim. sarà Luigi Gubitosi a essere nominato dal consiglio di amministrazione di domani pomeriggio quale nuovo amministratore delegato al posto di Amos Genish, sfiduciato dal board martedì scorso. Non si è trattato affatto di un’indicazione scontata, a causa della spaccatura tra i consiglieri indipendenti eletti nella lista Elli...

Il Cda di Tim si ricompatta : Gubitosi verso la nomina ad amministratore delegato : I rappresentanti del fondo Elliot che hanno deciso il ribaltone silurando l’ex ad Amos Genish in un primo momento erano orientati a puntare proprio su Altavilla, ma la soluzione si è poi arenata in quanto il manager ex Fca, pur avendo una solida esperienza non si è mai occupato di Tlc e per assumere il comando pare avesse chiesto la nomina di tre d...

Il Cda di Tim si ricompatta : Gubitosi verso la nomina di amministratore delegato : I dieci consiglieri “indipendenti” di Tim, eletti nella lista di Elliott, si sono ricompattati, dopo una lunga serie di contatti tra il presidente Fulvio Conti e i singoli consiglieri, a sostegno del nome di Luigi Gubitosi come amministratore delegato del gruppo. Lo apprende l’Ansa al termine della call che avrebbe visto fare un passo indietro del...

Tim - Altavilla si ritira. Gubitosi verso la nomina di amministratore delegato : Proseguono i contatti tra i 10 consiglieri espressi da Elliott nel Cda di Tim per convergere sul nome dell'Ad. In giornata è tra l'altro previsto una call.Allo stato, secondo quanto risulta all'agenzia di stampa Ansa, la conta dei voti vede 7 consiglieri a favore di Luigi Gubitosi, 2 per Alfredo Altavilla (dei quali 1 è Altavilla stesso) e 1 incerto. Previsto invece il voto contrario, qualunque sarà il nome portato domani in ...