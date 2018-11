Tim | Gubitosi resta l' unico in corsa per la carica di a d

Tim - consiglieri si ricompattano : Gubitosi sarà il nuovo amministratore delegato : I dieci consiglieri indipendenti di Tim, eletti nella lista del fondo Elliott, si sono ricompattati, dopo una lunga serie di contatti tra il presidente Fulvio Conti e i singoli consiglieri, a sostegno ...

Il Cda di Tim si ricompatta : Gubitosi verso la nomina ad amministratore delegato : I rappresentanti del fondo Elliot che hanno deciso il ribaltone silurando l’ex ad Amos Genish in un primo momento erano orientati a puntare proprio su Altavilla, ma la soluzione si è poi arenata in quanto il manager ex Fca, pur avendo una solida esperienza non si è mai occupato di Tlc e per assumere il comando pare avesse chiesto la nomina di tre d...

Tim : 10 consiglieri per Gubitosi a.d. : ANSA, - ROMA, 17 NOV - I dieci consiglieri 'indipendenti' di Tim, eletti nella lista di Elliott, si sono ricompattati, dopo una lunga serie di contatti tra il presidente Fulvio Conti e i singoli ...

Tim - Gubitosi sarà il nuovo ad : Luigi Gubitosi sarà il nuovo Ad di Tim . La decisione spetta al Cda convocato per domani e dopo la spaccatura nel Comitato nomine tenuto giovedì scorso ci sono voluti due giorni di lavorio per ...

Il Cda di Tim si ricompatta : Gubitosi verso la nomina di amministratore delegato : I dieci consiglieri “indipendenti” di Tim, eletti nella lista di Elliott, si sono ricompattati, dopo una lunga serie di contatti tra il presidente Fulvio Conti e i singoli consiglieri, a sostegno del nome di Luigi Gubitosi come amministratore delegato del gruppo. Lo apprende l’Ansa al termine della call che avrebbe visto fare un passo indietro del...

Tim - Gubitosi verso la carica di ad. Di Maio : «Nessuna preferenza» : Altavilla medita il passo indietro per non spaccare il fronte dei consiglieri Elliott. Per De Puyfontaine è «follia» separare la rete, Tim a rischio smantellamento...

Tim - Altavilla si ritira. Gubitosi verso la nomina di amministratore delegato : Proseguono i contatti tra i 10 consiglieri espressi da Elliott nel Cda di Tim per convergere sul nome dell'Ad. In giornata è tra l'altro previsto una call.Allo stato, secondo quanto risulta all'agenzia di stampa Ansa, la conta dei voti vede 7 consiglieri a favore di Luigi Gubitosi, 2 per Alfredo Altavilla (dei quali 1 è Altavilla stesso) e 1 incerto. Previsto invece il voto contrario, qualunque sarà il nome portato domani in ...

Rush finale tra Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla per la guida di Tim. Vivendi pensa già alla rivincita sullo scorporo in assemblea : Nello stadio Tim dove domenica si disputerà un match cruciale - quello della scelta del nuovo amministratore delegato dopo la defenestrazione di Amos Genish - una delle due squadre sta già preparando l'esultanza sotto la curva. Perché i due nomi che si contenderanno la poltrona nel Rush finale, cioè Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla, sono entrambi espressione di Elliott, l'artefice del cambio di guardia nella stanza ...

Tim - sfida Gubitosi-Altavilla per il dopo Genish : sfida tra Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla per succedere ad Amos Genish alla guida di Tim. La riunione del Comitato nomine si è appena conclusa e si attendono comunicazioni. Domenica è prevista la ...

Tim - Gubitosi in pole per diventare amministratore delegato : Colpo di scena. Un Comitato Nomine e Remunerazione ancora in corso vede pole position Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato di Tim. La proposta potrebbe essere formalizzata al consiglio ...

Tim - voci su Gubitosi ad. Ma l’azienda : decisione il 18 novembre : Dopo l’uscita di Amos Genish dalla società è in corso la valutazione del comitato nomine che porterà alla scelta del nuovo vertice aziendale

Tim - crescono le quotazioni di Gubitosi : Colpo di scena in casa Tim . Sale il consenso sul nome di Luigi Gubitosi , ex ad di Wind e dg Rai, nonché già consigliere di Tim come scelta del comitato nomine per il prossimo ad. Le indiscrezioni ...

Tim - Gubitosi nuovo amministratore delegato : Colpo di scena. Un Comitato Nomine e Remunerazione-lampo ha indicato Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato di Tim. La proposta verrà formalizzata al consiglio straordinario di domenica ...

Tim - Gubitosi nuovo amministratore delegato : Colpo di scena. Un Comitato Nomine e Remunerazione-lampo ha indicato Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato di Tim. La proposta verrà formalizzata al consiglio straordinario di...