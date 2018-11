Terremoto sulle Dolomiti | paura a Cortina e Belluno

Terremoto Bari - paura in Puglia : scossa magnitudo 3.5 sulle Murge - epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] : Un Terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 5 km nordest da Altamura ( Bari ) alle 13:45:54 ad una profondità di 38 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Bari , paura in Puglia : scossa magnitudo 3.5 sulle Murge , epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto M. 6.8 a Zante - gravi danni sulle coste joniche : crepe e crolli - lo tsunami è arrivato in Calabria : Stavolta il Terremoto c’è stato davvero, fortunatamente meno distruttivo: la scossa principale si è verificata alle 00:54 della notte, ed è stata di magnitudo 6.8. Le strutture antisismiche dell’isola hanno retto, anche se ci sono stati crolli e nel porto s’è aperta una grande crepa che comunque non ha bloccato le attività marittime. In ...