Terremoto | forte scossa sulle Dolomiti | paura a Cortina e Belluno

Terremoto - due scosse in Calabria : la più forte di magnitudo 3.4 : Due scosse di Terremoto sono state registrate sulla costa calabra sud occidentale alle 16.01 e 16.15. l'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.4 per il primo sisma e 3.0 per la seconda scossa, entrambe a profondità di 11 chilometri. Il Terremoto avvertito dalla popolazione.Continua a leggere

Terremoto ad Altamura - forte scossa di magnitudo 3.5 : gente in strada a Bari : L'evento sismico avvertito distintamente in tutta la provincia di Bari ma anche nelle province vicine. Molte le persone che sono rimaste spaventate dal movimento tellurico che si è sentito anche ai piani bassi delle case. Nel capoluogo pigliese e in altri centri molti residenti sono scesi per strada spaventati.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa nel Circolo Polare Artico : avvertita sull’isola vulcanica di Jan Mayen : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata alle 02:49 ora italiana nelle acque del Circolo Polare Artico, pochi chilometri a nord dell’Islanda e a est della Groenlandia, in territorio norvegese. Al momento non si registrano danni o vittime. Il centro per i Terremoti norvegese NORSAR ha reso noto che il sisma è stato avvertito tra l’isola vulcanica di Jan Mayen e la Groenlandia. Secondo l’agenzia di stampa ...

Forte scossa di Terremoto nel Reatino : 20.03 Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Rieti poco prima delle 20. Secondo un primo provvisorio rilevamento dell'Igv, la magnitudo sarebbe stata tra 3.4 e 3.9. Sono in corso verifiche in tutto il territorio. La scossa è stata sentita anche a Roma.

