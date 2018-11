Terremoto del 3 1 nel bellunese | avvertita sulle Dolomiti da Cortina a Sappada | ma nessun

Terremoto Calabria - lo sciame sismico di Palmi e la storia sismica della Regione – 2ª parte : Dopo i tremendi eventi del 1738, bisogna attendere il 1791 per il verificarsi di un altro sisma in Calabria. Stavolta viene interessato il catanzarese, con epicentro nei pressi di Vazzano. Crollano molti edifici già lesionati nel 1738. Più grave quanto accade nel crotonese l’8 marzo 1832. Il Terremoto, di Magnitudo 6.5, colpisce di notte e distrugge Cutro, prossimo all’epicentro. Policastro, Papanice, Marcedusa, Crotone e Catanzaro i ...

Terremoto nel mondo del calcio - 5 club nella bufera : accuse pesanti e provvedimenti durissimi in arrivo [NOMI e DETTAGLI] : E’ un Terremoto incredibile quello che rischia di sconvolgere il mondo del calcio e che potrebbe portare pesanti conseguenze ai club coinvolti con novità anche per quanto riguarda le prossime edizioni della Champions League. accuse pesantissime secondo quanto riporta il ‘The Guardian’, nel dettaglio violazione dei regolamenti sul tesseramento dei minorenni, coinvolto il Chelsea ed altri quattro club di Premier League che ...

Terremoto Calabria - lo sciame sismico di Palmi e la storia sismica della Regione – 1ª parte : Quanto sta accadendo a Palmi risolleva il problema della sismicità in Calabria, notoriamente tra le regioni più sismiche d’Italia. Questo è dimostrato anche dalla tabella cronologica di MeteoWeb relativa a tutti i terremoti con Magnitudo superiore a 5.5. In duemila anni di storia la Calabria è stata interessata da una ventina di terremoti distruttivi che hanno coinvolto praticamente tutto il suo territorio. Eventi caratterizzati dai più ...

Terremoto di magnitudo 5 nella costa della Grecia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5 è stato registrato stamattina nella costa meridionale della Grecia. Epicentro vicino Zante

Forti scosse di Terremoto avvertite nel sud della Grecia - al largo di Zante [LIVE] : 1/8 ...

Forte scossa di Terremoto avvertita nel sud della Grecia [LIVE] : 1/3 ...

Israele - si dimette il ministro della Difesa Lieberman. Terremoto nel governo : Polemico con la decisione del governo Netanyahu di accettare il 'cessate il fuoco' con i palestinesi, che 'equivale - ha spiegato il 'falco' - ad essersi arresi al terrorismo'. Esulta Hamas: 'una ...

Oltre le alchimie politiche - l’impegno nelle zone del Terremoto : Un aiuto concreto alle imprese che resistono, un progetto per regalare un Natale meno difficile nelle zone colpite dal terremoto. Senza distinzione di nazionalità, né attribuendo patenti di priorità: prima di tutti vengono le persone che affrontano le difficoltà. Quelle che resistono. Con questa intenzione abbiamo animato l'iniziativa che consente di acquistare pacchi natalizi contenenti prodotti tipici provenienti ...

OPEC verso la scissione - il mercato del petrolio si avvia a un Terremoto dall'impatto mondiale : ... la compagnia petrolifera di Riad, sia stata rinviata di almeno un paio di anni, resta formalmente tra gli impegni del principe Mohammed bin Salman per diversificare l'economia nazionale e nel caso ...

Esercitazione dei vigili del fuoco a Pisa : simulato Terremoto : In corso fino a venerdì 9 novembre l’Esercitazione che vedrà coinvolti i vigili del fuoco di Pisa al fine di ottenere la certificazione internazionale INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group – Gruppo Internazionale specializzato nella ricerca e salvataggio). La certificazione rappresenta l’ultimo step di un progetto iniziato circa un anno fa con l’obiettivo di ottenere per le squadre USAR (Urban Search and ...

Terremoto Lazio - risentimento sismico del 5° grado Mercalli per la scossa di ieri sera tra Roma e Rieti [MAPPE e DETTAGLI] : 1/10 ...

Terremoto Centro Italia : rafforzata la presenza dei tecnici per la manutenzione delle Sae : Si è svolta questa mattina, presso la sede della Protezione civile, a Roma, una riunione presieduta dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli e mirata a rafforzare la collaborazione tra i Comuni dell’area del cratere sismico del 2016, i cittadini residenti nelle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e le ditte responsabili della costruzione delle SAE.-- Al tavolo hanno partecipato l’Assessore della regione Marche, Angelo Sciapichetti, il Sindaco ...

C'è nessuno? Viaggio tra i dimenticati del Terremoto : Nei giorni in cui l'Italia è in ginocchio per il maltempo Panorama è tornata sui luoghi del sisma del 2016

Le notizie del giorno – Football Leaks - il Terremoto che sconvolge anche il calcio italiano : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio europeo e che tocca personalmente il calcio italiano, lo scandalo Football Leaks potrebbe portare conseguenze per il futuro. Partiamo da due situazioni legate al Fair Play Finanziario, quelle di Psg e Manchester City. Secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato Psg e Manchester City a evitare ...