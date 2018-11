Terni | niente recita di Natale a scuola | offende le altre religioni

Blastingnews

(Di sabato 17 novembre 2018) Ilsi avvicina e, come ogni anno, a, arrivano immancabili le polemiche. Insegnanti e presidi, infatti, in questo periodo stanno decidendo come celebrare questa importante festività senza urtare la sensibilità di chi arriva da paesi lontani o professa. L'impresa è tutt'altro che semplice anche perché, inevitabilmente, qualsiasi scelta presa è sempre oggetto di critiche e diatribe. Proprio come sta accadendo in questi giorni adove la direttrice di un istituto scolastico ha annunciato di non voler mettere in scena ladiper nonre gli alunni di religione non cattolica. Quest'annoQuest'annodicon tradizionale messa in scena dei quadri viventi relativi alla nascita di Gesù. A deciderlo è stata una dirigente scolastica del centro umbro spiegando che impegnare gli alunni in una tale interpretazione ...