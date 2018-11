Termovalorizzatori | tra Salvini e Di Maio la verità sta nel mezzo Ecco perché

Termovalorizzatori in Campania - botta e risposta tra i vicepremier. Salvini : uno a provincia. Di Maio : macché : subito scontro di posizioni fra le due anime del Governo giallo-verde - Nuove scintille nel governo fra M5s e Lega e si scatenano su un argomento che già "arde" da solo: i rifiuti. Comincia stamani da ...

Termovalorizzatori - Di Maio vs Salvini : 'Non c'entrano una beneamata ceppa' : 'Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo. La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali, ...