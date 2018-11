Tennis | speciale riconoscimento per Madison Keys | Forbes la inserisce nel ‘2019 Sports 30

sportfair

(Di sabato 17 novembre 2018) Lata americana è stata inserita in una lista di atleti di alto livello tutti di età inferiore ai trent’anniè stata inserita dalla rivistanel ‘201930 Under 30’, una lista di atleti di alto livello tutti di età inferiore ai 30 anni. Il magazine statunitense sottolinea l’impegno della 23enne giocatrice di Rock Island, attualmente numero 13 del ranking mondiale, a sostegno dell’organizzazione FearlesslyGIRL, che lotta contro il bullismo e la violenza di genere nei confronti delle ragazze, oltre ai risultati ottenuti sul campo da, a cominciare dalle quattro apparizioni in semifinale negli Slam.ha risposto a tale nomination attraverso i suoi stessi social media, descrivendosi come “onorata” per la sua presenza nella lista. (ADNKRONOS)L'articoloper: ...