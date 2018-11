: Sergio Mattarella non incontrerà le sette signore del Sì Tav - HuffPostItalia : Sergio Mattarella non incontrerà le sette signore del Sì Tav - Cyber_Feed : • Cyber News • #Tav, Mattarella risponde a 'Sì Torino' - zazoomnews : Sergio Mattarella non incontrerà le sette signore del Sì Tav - #Sergio #Mattarella #incontrerà #sette -

Il Presidenteapprezza "lo spirito civico" delle promotrici di 'Sì,va avanti', che sabato scorso hanno portato in piazza 30mila torinesi. Tuttavia non le incontrerà. "La vostra richiesta mira a confermare una scelta politica di particolare importanza. Questo mi impone il dovere di accantonare le mie convinzioni" e "di astenermi da qualunque comportamento che possa apparire come inserimento in decisioni che competono a Governo e Parlamento",spiega il capo dello Stato. Le 7 promotrici ringraziano.(Di sabato 17 novembre 2018)