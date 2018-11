Tav | Mattarella non incontrerà le ' madamin'

Tav : Mattarella declina l'invito delle 'madamin' - decidono governo e Parlamento : Ed ancora: 'la vostra richiesta, peraltro, muove dall'esigenza e mira all'obiettivo di confermare una scelta politica di particolare importanza anche sul piano internazionale e di cui si discute in ...

Tav : Mattarella declina l'invito delle 'madamin' - decidono governo e Parlamento : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella non incontrera' le promotrici del Comitato "Si' Torino va avanti", organizzatrici della manifestazione a favore della Tav di sabato scorso. "Apprezzo in alto grado lo spirito civico che ha animato la vostra iniziativa - scrive il presidente Mattarella nella lettera inviata alle 'madamin' torinesi, che avevano richiesto l'incontro - ...

Mattarella e i Sì Tav : dubbi sull’incontro e sul ruolo di garante : L’incontro è stato chiesto, stavolta non attraverso gli annunci ma per iscritto e con tutti i crismi del galateo istituzionale. Adesso l’auspicio del comitato «Sì, Torino va avanti» è che Sergio Mattarella riceva le promotrici della grande manifestazione pro-Tav in Piazza Castello, e che l’incontro abbia luogo prossimamente. Un’occasione propizia s...

