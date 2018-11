Tav | manifestazione di Fi a Torino Berlusconi | battaglia simbolica tra due visioni

Alla manifestazione Si Tav si alza la stella di Cirio : sarà lui il candidato del centrodestra alle Regionali : Attorno al palco allestito da Forza Italia in piazza del Municipio per dire si Alla Tav diventa definitiva, per il partito di Berlusconi ma anche per gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia, la ...

Alla manifestazione Si Tav si alza la stella di Cirio : sarà lui il candidato del centrodestra alle Regionali : Attorno al palco allestito da Forza Italia in piazza del Municipio per dire si Alla Tav diventa definitiva, per il partito di Berlusconi ma anche per gli alleati di Lega e Fratelli d’Italia, la candidatura dell’eurodeputato Alberto Cirio Alla presidenza della Regione la prossima primavera. Lo comunica per primo il presidente Antonio Tajani, ma sem...

Salvini : “Tav? Stiamo valutando - ma manifestazione di Torino fa pensare. Su altre opere si va avanti” : “Voglio costruire, per quanto riguarda tutte le altre infrastrutture a parte la Tav si va avanti, per la Tav vediamo se le stime sono ancora valide oggi, Stiamo valutando. Una manifestazione come quella di Torino fa pensare”. Lo ha detto il ministro degli Interno Matteo Salvini intervenuto alla scuola di formazione politica della Lega a Milano L'articolo Salvini: “Tav? Stiamo valutando, ma manifestazione di Torino fa pensare. ...

Tav - Salvini : molto impressionato dalla manifestazione di Torino : Roma, 12 nov., askanews, - 'Avanti tutta sulle grandi opere'. Lo garantisce il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un colloquio con il 'Messaggero'. 'Sulla Tav, ...

Meloni : dopo la manifestazione pro Tav - Salvini deve decidere da che parte stare : "L'imponente manifestazione a favore dell'Alta Velocità a Torino ricorda la storica marcia dei quarantamila quadri Fiat che negli anni Ottanta spazzò via un decennio di veterosindacalismo comunista. Questa manifestazione è il de profundis della decrescita felice del M5S: Salvini decida se stare o no con i 'signorno'' dei Cinquestelle". Lo chiede il leader FdI Giorgia ...

Si Tav - il blocco reazionario che va dalla Lega al PD. Perch non va sottovalutata la manifestazione : Così scrive NO TAV info, nella sua cronaca , un po' minimizzante, della manifestazione dei 30.000 SI Tav. Siamo d'accordo in linea di massima con quanto scrive NO TAV info, ma sarebbe un errore ...

Le foto della manifestazione pro Tav a Torino : C'erano oltre 30mila persone, secondo gli organizzatori, che hanno protestato contro la sindaca Appendino

A Torino la manifestazione dei Sì-Tav : «Oltre 30 mila persone in piazza». Appendino : «Accolgo le critiche - le mie porte sono aperte» : All'appuntamento di oggi hanno aderito una trentina di sigle, dagli industriali ai professionisti e parte del mondo sindacale. In mattinata in particolare una delegazione di imprenditori incontrerà ...

A Torino la manifestazione dei Sì-Tav : «Oltre 30 mila persone in piazza». Appendino : «Accolgo le critiche - le mie porte sono aperte» : Dal palco gli interventi pacati delle organizzatrici che hanno letto il manifesto creato per dire sì a un’idea di sviluppo della citta che parta dalle infrastrutture e passi attraverso la città universitaria, la Torino turistica, la Torino produttiva. La piazza ha scelto l’arancione come colore e ha «vietato» le bandiere per ribadire il carattere di civismo della mobilitazione...

Tav - manifestazione a Torino dei sostenitori dell’opera. In piazza anche la Lega : “Rispetto per M5s - ma va fatta” : E’ iniziata in piazza Castello a Torino la manifestazione dei sostenitori della Tav Torino-Lione. Ad aprire l’evento promosso da “Sì, Torino va avanti” la canzone di Jovanotti ‘Io penso positivo”. Secondo gli organizzatori sono già più di quindicimila i presenti. In piazza anche i parlamentari del Carroccio: “Rispettiamo gli impegni assunti con M5s, che ha chiesto un approfondimento sulle modalità di ...

Tav - ci sarà anche la Lega alla manifestazione per il 'sì' : Ci sarà anche la Lega alla manifestazione "Sì Tav" di oggi a Torino. Il via libera è arrivato venerdì sera dal capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che del Carroccio è anche il segretario ...