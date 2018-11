Tav | Cav | battaglia tra due visioni

“La Tav - opera da interrompere : nel tunnel già scavato facciamo un centro di ricerca” : «È un’opera da interrompere e nella parte di tunnel già scavata si potrebbe pensare di inserire un centro di ricerca per esperimenti su neutrini e materia oscura». A parlare è Angelo Tartaglia, membro della commissione sulla Tav voluta dall’amministrazione 5 stelle del Comune di Torino che, insieme ai suoi colleghi, ha snocciolato dati per spiegare...

Golpe grillino - stop alla Tav. La base scavalca Appendino : Torino è ufficialmente una 'città No Tav'. In un Consiglio comunale infuocato, dove la tensione si tagliava con il coltello, è passato l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiede di fermare ...

Isernia : 'Il Tavolo verde' di Salvatore Mincione conquista 'Le cave' : Si è concluso ieri pomeriggio a Isernia il primo appuntamento con la Compagnia C.A.S.T. con lo spettacolo Il tavolo verde di Salvatore Mincione. Un successo di pubblico e gradimento per la prima rappresentazione prevista nel nuovo cartellone teatrale che la compagnia C.A.S.T. di Salvatore Mincione e Giovanni Gazzanni ha messo in scena nella nuova sede Le cave nel nuovo spazio Cantieri culturali. Sei gli appuntamenti previsti per tutto il mese di ...

Dagli scavi di Pompei riemergono gli scheletri di 2 donne e 3 bambini. STavano cercando di scappare : I resti di cinque persone, con tutta probabilità due donne e tre bambini, che si erano rifugiati in una stanza da letto nel disperato tentativo di salvarsi dalla pioggia di lapilli che aveva invaso l'abitazione. È la nuova agghiacciante scoperta arrivata Dagli scavi in corso a Pompei."Un ritrovamento scioccante, ma anche molto importante per la storia degli studi", commenta con l'ANSA il direttore Massimo Osanna. Gli scheletri sono ...

Siena - morto il cavallo infortunato ieri al Palio : è l'otTavo decesso dal 2000 : Questi spettacoli sono un insulto alla vita e uno schiaffo all'immagine del paese'. Ancora: in una nota, Sidoli ha detto che 'dopo questa tragedia, il minimo che si possa fare è abolire il Palio di ...

Michelle Hunziker : "Mio padre amava più l'alcol di me : mi dimenticava e sTavo ore con lo zaino ad aspettarlo" : "Mio padre amava l'alcol più di me che ero sua figlia, questa è stata la radice di tutti i mali". Michelle Hunziker parla a cuore aperto in un'intervista rilasciata a Tv2000 in onda martedì 23 ottobre. La showgirl ha ricordato la difficile infanzia, vissuta al fianco di un padre assente e alcolizzato e il periodo in cui una pseudo setta manipolava la sua vita."Da piccolo non hai la possibilità di comprendere i tuoi ...

Niente fossa per la bara della suocera a Belluno : il genero scava al cimitero. "MeriTava una degna sepoltura" : Bruna Rossa è morta a 79 anni. Le celebrazioni del suo funerale sono avvenute alle tre di sabato. Il sacerdote e i parenti hanno accompagnato la bara alla chiesa di Mussoi di Selce, in provincia di Belluno. Ma qualcosa non è andato come previsto: la fossa non era pronta e la sepoltura era dunque impossibile.Nello spazio destinato alla buca, era posizionato un sacco di ghiaia e nessuno voleva prendersi la responsabilità di ...

TrasporTava 15 migranti in un rimorchio per cavalli : fermato tunisino a Ventimiglia : Trasportava quindici migranti dall'est Europa in un rimorchio per cavalli, ma è stato fermato dalla polizia stradale grazie a un controllo alla barriera autostradale di Ventimiglia. Atef Abboud , ...

Tiro a volo - trap Concaverde : il Tav La Torretta festeggia il titolo italiano : Il Team campano soffia la vittoria, per due piattelli, ai siciliani del TAV La Contea. Terzi i lombardi del TAV Bettolino Domenica calda, tutt’altro che ottobrina, quella appena trascorsa sulle linee di Tiro del centro internazionale del Concaverde di Lonato del Garda, fresco palcoscenico del primo campionato del mondo di para trap. La struttura gardesana ha ospitato il campionato nazionale delle società di 3^ categoria, che ha visto la ...

Austria - il lago delle acrobazie : clamorosi e spettacolari salti con la Tavola nella cava abbandonata [FOTO e VIDEO] : Uno spettacolare video immortala le acrobazie sulla tavola di tre giovani campioni di wakeboard Il trio Dominik Hernler, Felix Georgii e Parks Bonifay ha realizzato un’altra straordinaria e spettacolare impresa con il loro wakeboard. I tre amici si sono recati in una cava abbandonata in Carinzia, regione dell’Austria, dove si è formato un enorme lago naturale. In questa suggestiva location, i tre campioni si sono sbizzarriti in folli e ...

Tav - il sindaco di Venaus a Toninelli : “Stop ai lavori - tensione in crescita”. Ma il ministro se la cava con una battuta : “Fate in fretta perché abbiamo finito la pazienza”. È questo il messaggio che gli attivisti No Tav hanno lanciato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, oggi in visita a Torino. Fuori dal museo dell’automobile, un gruppo di No Tav si è dato appuntamento, ma non è stato fatto entrare. All’interno, Nilo Durbiano, sindaco di Venaus, storico comune No Tav, ha chiesto al ministro un incontro urgente mostrando le ...

Cavezzo - colpito da West Nile uno dei porTavoce del comitato Sisma.12 : Cavezzo. Sandro Romagnoli ha contratto il virus nei giorni scorsi 'Fondamentale informare i cittadini con chiarezza'