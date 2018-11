Tap | Di Battista dal Nicaragua | ' Ho illuso i salentini | merito di essere messo al chiodo'

Tap - Di Battista : 'Chiedo scusa a tutti i cittadini del Salento perché li ho illusi e mi sono illuso pure io' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Accordi&Disaccordi - Di Battista su Nove : “Sul Tap chiedo scusa ai salentini - giusto mettermi al chiodo” : “Mi sento di chiedere scusa a tutti i cittadini del Salento perché li ho illusi”, replica così Alessandro Di Battista in collegamento dal Nicaragua, al video che lo vedeva promettere la chiusura del TAP in caso di vittoria del Movimento Cinque Stelle. Ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi, nella seconda puntata di ‘Accordi e Disaccordi’ in onda il venerdì sera alle 22:45 sul canale Nove dopo Fratelli di Crozza, l’ex parlamentare ...