"L'Unione Europea si aspetta che l'mantenga glie realizzi una grande opera capace di assicurare lo sviluppo di tutta l'area padana". Così il presidente del Parlamento Ue, al suo arrivo in piazza Palazzo di Città,a Torino, per la manifestazione di FI a sostegno della Torino-Lione. "Senza la Tav si spenderebbero gli stessi soldi per farla - aggiunge - una follia da irresponsabili chiudere la Tav non facendola.Significa dividere l'Europa e isolare l'".(Di sabato 17 novembre 2018)