Tajani | Italia mantenga impegni su Tav

Tajani : Italia rispetti impegni con Ue : 12.40 "L'Unione Europea si aspetta che l'Italia mantenga gli impegni e realizzi una grande opera capace di assicurare lo sviluppo di tutta l'area padana". Così il presidente del Parlamento Ue Tajani, al suo arrivo in piazza Palazzo di Città,a Torino, per la manifestazione di FI a sostegno della Torino-Lione. "Senza la Tav si spenderebbero gli stessi soldi per farla - aggiunge - una follia da irresponsabili chiudere la Tav non ...

Antonio Tajani : Alle europee cambieremo il simbolo di Forza Italia : A pochi mesi dAlle elezioni europee ad anticipare le strategie di Forza Italia è proprio il presidente del'europarlamento, Antonio Tajani. Intervistato da La Stampa, il braccio destro di Berlusconi ha svelato Alleanze e intenzioni degli azzurri:"Avere un leader come Silvio canidabile ci rafForza. E poi vogliamo allargare le liste, stiamo parlando con l'Udc, con organizzazioni legate al Ppe. Per fare le liste Altra Italia Alle europee. E ...

Tajani lancia l'allarme : 'Governo immorale - con loro ogni italiano ha già perso 3000 euro' : Lo spread che non scende e i mercati che non sembrano vedere di buon occhio le strategie economiche del Governo Conte. Argomenti che interessano la sfera economica, ma che, inevitabilmente, diventano oggetto anche della discussione politica. Tra gli ultimi ad esprimersi sul programma che l'esecutivo al timone del Belpaese intende mettere in atto, è il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, esponente di Forza Italia. Ospite a Foligno ...

Manovra - Tajani : 'Italiani preoccupati perché i loro risparmi vanno in fumo' : Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, punta nuovamente il dito contro la Manovra varata dal governo. "Tutti dicono che questa Manovra non va perché non ci sono crescita e lavoro, non ...

Manovra - Tajani : Italia isolata - guerra a Ue suicidio politico : Firenze, 27 ott., askanews, - "Il governo sta facendo una guerra contro l'Europa ma le guerre si dichiarano quando si possono vincere. Quando la sconfitta è certa diventa una sorta di suicidio ...

Manovra - Tajani : “Distrugge i risparmi degli italiani. Governo è immorale - mi auguro finisca prima possibile” : “Questa Manovra economica distrugge i pochi risparmi degli italiani”, lo ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Foligno per partecipare alla conferenza su Etica ed Economia di Nemetria. “Da dopo le elezioni – ha aggiunto – sono stati bruciati 300 miliardi. E se la Borsa continua a crollare e lo spread a salire – ha concluso Tajani – la colpa è solo di questo ...

Tajani : 'La Manovra brucia i pochi risparmi degli italiani' : "Questa Manovra economica distrugge i pochi risparmi degli italiani". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. "Dopo le elezioni sono stati bruciati 300 miliardi. Se la Borsa ...

Manovra - Di Maio : vincere la paura - i mercati vogliono bene all'Italia | Tajani : va cambiata : "Dobbiamo vincere la paura, l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura in questo momento è proprio la paura". Cosi' il vicepremier . Ma il presidente del Pe, Tajani: "No a dichiarazioni di guerra"

Manovra - Tajani : "Italia rischia molto" : 10.40 La Manovra presentata dal governo italiano alla Commissione europea non è sufficiente e "l'Italia rischia molto". Così il presidente dell'Europarlamento Tajani alla seconda giornata del Consiglio Ue.Ha precisato di parlare a titolo personale."E' un giudizio politico". Comunque "il giudizio sulla Manovra italiana è unanimamente negativo i Italia e fuori"."Ho chiesto di correggere il testo perchè non è buono per la crescita del nostro ...

Tajani - Italia faccia marcia indietro : ANSA, - BRUXELLES, 17 OTT - "L'Italia è ancora in tempo per fare marcia indietro. Lo faccia rapidamente, nell'interesse degli Italiani". Così oggi a Bruxelles il presidente del Parlamento europeo ...

Forza Italia non fa sconti : "Manovra da rifare". Attacco grillino a Tajani : Dietro al governo gialloverde Forza Italia non vede solo un pericolo per l'economia Italiana, ma per la stessa democrazia del Paese. Silvio Berlusconi insiste sulla "deriva autoritaria", che legge nelle azioni e nelle parole dei ministri, sul rischio del sovranismo antieuropeo che porta ad isolarci.Che la manovra sia "un disastro" il leader azzurro lo ha detto domenica sera nello stadio del suo Monza e lo ripete ieri mattina su Twitter. "Avrà ...

Di Maio : Italia non è isolata - fuori dal mondo è Tajani : Roma, 15 ott., askanews, - 'Tajani dice che l'Italia è isolata in Europa, in realtà è lui che è isolato dal mondo. Fa parte di una maggioranza politica che in Italia è scomparsa il 4 marzo e che a maggio sparirà anche dall'Europa. Per informazioni chieda a Juncker il cui partito alle elezioni in Lussemburgo ...

Tajani : "Manovra impoverirà italiani" : 15.07 "Il giudizio è unanime, in Italia e fuori, su una Manovra che non favorisce la crescita, che non crea lavoro, che è destinata a impoverire gli italiani, negativa da tutti i punti di vista". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo,Tajani, a margine di un incontro a Villa Wolkosnky.Nella Manovra italiana "c'è troppo assistenzialismo, non si risolvono i problemi del Paese con il reddito di cittadinanza, senza ridurre la ...

Manovra - Tajani : "Rischia di fare danni all'Italia" : La Manovra economica che il governo Conte sta preparando 'rischia di fare danni all'Italia', avverte il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, dopo aver incontrato a Bruxelles il presidente ...