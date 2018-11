Taekwondo | French Open 2018 | Laura Giacomini si ferma ai quarti di finale nei +73 kg

oasport

(Di sabato 17 novembre 2018) Seconda giornata di gare per ildi. Presso lo Stadio Pierre de Coubertin di Parigi si sono concluse le competizioni riservate alle categorie senior e sono iniziate quelle dedicate agli junior. Giornata difficile per i colori azzurri, con, unica atleta con ambizioni di podio, costretta alla resa neidi. Vediamo nel dettaglio i risultati di oggi, categoria per categoria. Nei -58 kg l’azzurro Bilel Fatnassi ha superato al primo turno il francese Yann Cedric Maforikan con il punteggio di 19-10, ma è stato sconfitto nel secondo incontro dal tunisino Hedi Neffati (n.12 del ranking mondiale) con un netto 21-1. La vittoriaè andata allo spagnolo Adrian Del Rio Guerrero che ha superato inl’irlandese Jack Woolley con il punteggio di 13-9. Terzo posto per il belga Mourad Abdel Laachraoui e per lo statunitense ...